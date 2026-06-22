民眾黨追打蘇巧純標案爭議 要蘇巧慧退選

民眾黨追打綠新北市長參選人蘇巧慧的家族標案爭議！兩位市議員參選人林子宇、陳怡君22日再次召開記者會表示，蘇巧慧競辦曾說，「akaswap並非威如科技的關係企業」，但蘇巧純受訪時曾說「威如科技就是akaSwap的營運者」，顯示蘇巧慧說謊，應該退選以示負責。

對此，蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨．夷將回應說，蘇巧純不是威如公司的員工，不但蘇巧慧從未介入任何標案，蘇巧純也未申請過文化部或黑潮的補助。如果對手陣營真的認為有違法，可以去法院告發，就像讓國民黨新北市長參選人李四川環保流氓弟弟在法院認罪一樣，而不是在提不出違法事實下，連續開了一個月的記者會。

威如科技就是營運者

民眾黨6月持續指控蘇巧慧胞妹蘇巧純，擔任「曠世智能」營運長期間，獲得國發基金投資2千萬，但該公司旗下平台涉入投資詐騙；擔任「威如科技」旗下子公司akaSwap的執行長時，獲得經濟部商發署、中小企業署與文化部近6百萬元補助。但蘇巧慧競辦曾回應表示，akaswap並非威如科技的關係企業，威如只是網路技術提供商。

民眾黨新北市議員參選人林子宇表示，蘇巧慧競辦之前曾說她們是「烏龍爆料」，但akaSwap註冊商標的商標權人就是威如科技，且威如科技申請中小企業補助的企劃書拿出的執行優勢就是akaSwap，蘇巧純今年1月接受商發署訪問時，就親口承認威如科技就是akaSwap的營運者。另外，威如科技申請商發署的補助也是用在akaSwap上。

補助涉詐公司？

「我們跟政府要akaSwap標案的資料，許多部分被塗黑！」陳怡君指出，在威如科技在經濟部中小企業署申請的「推動跨域研發引領中小企業升級轉型計畫」補助中，裡面還有「創造智能」公司，該公司就是2024年民眾黨主席黃國昌揭露、涉及王牌交易所詐騙、三立100%持股的公司，該公司董事長至今仍是三立總經理高明慧。

「蘇巧純申請補助，沒有揭露是蘇巧慧胞妹、進行利益迴避！」林子宇與陳怡君呼籲蘇巧慧立刻退選，且質疑商發署為何給涉及詐騙的「創造智能」補助？檢方應該儘速調查；「曠世智能」弊案拖了快1個月，國發會與經濟部何時要提供完整資料？應儘速提供。

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