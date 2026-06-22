民眾黨再控蘇妹領補助沒揭露 蘇巧慧競辦：一再烏龍爆料未道歉

民眾黨今天再指控，民進黨新北市長參選人蘇巧慧妹妹蘇巧純任職的公司，申請政府補助時未依法揭露關係人身分，認為蘇巧慧應該立即退選。蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨．夷將回應，對手陣營上次開記者會，把國民黨執政的台東縣府發包的案子，和文化部對科技藝術創作的補助案混淆在一起，還把蘇巧純任職的akaSwap和威如公司混淆成同一個公司，針對這兩個烏龍都還沒道歉，現在又繼續抹黑蘇巧慧，相信社會都可以看到他們的公信力有多薄弱。

馬亨亨·夷將指出，說到說謊該退選，李四川聲稱自己的豪宅是預售，卻被建商在法院說法，「我們是先建後售」打臉。李四川聲稱頭期款來自股利，但其申報的股票根本不可能有900多萬股利收入，李四川一再說謊被打臉，民眾黨難道要他退選？

馬亨亨·夷將重申，蘇巧慧的妹妹蘇巧純不是威如公司的員工，不但蘇巧慧從未介入任何標案，蘇巧純也未申請過文化部或黑潮的補助。如果對手陣營真的認為有違法，可以去法院告發，就像讓李四川環保流氓弟弟在法院認罪一樣，而不是在提不出違法事實下，連續開了一個月的記者會。

馬亨亨·夷將強調，面對對手陣營的抹黑，蘇巧慧團隊還是會繼續秉持正面、陽光的選戰節奏，讓新北市民有機會選擇適合新時代、有創意和新觀念的蘇巧慧，成為新北市長。