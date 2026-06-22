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民眾黨再揭蘇巧慧妹領補助沒揭露 蘇競辦酸：認為違法就去告發

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨．夷將。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨．夷將。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

民眾黨立委陳昭姿、新北市議員參選人林子宇及陳怡君今再度質疑民進黨新北市長參選人蘇巧慧，其妹蘇巧純領政府補助，卻未依法揭露關係人身分，要蘇巧慧立即退選。對此，蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨．夷將回應，強調蘇巧純並未申請過文化部或黑潮的補助，若對手真的認為有違法，就去法院告發，如同國民黨新北市長候選人李四川環保流氓弟弟在法院認罪。

2026九合一選舉

馬亨亨．夷將今表示，對手陣營上次開記者會，把國民黨執政的台東縣府發包的案子，和文化部對科技藝術創作的補助案混淆在一起，還把蘇巧純任職的akaSwap和威如公司混淆成同一個公司，這兩個烏龍都還沒道歉，現在又繼續抹黑蘇巧慧。

馬亨亨．夷將指出，說到說謊該退選，國民黨新北市長候選人李四川聲稱自己的豪宅是預售，卻被建商在法院說法「我們是先建後售」打臉。李四川聲稱頭期款來自股利，但其申報的股票根本不可能有900多萬股利收入，李四川一再說謊被打臉，民眾黨難道要他退選？

馬亨亨．夷將強調，蘇巧慧妹妹蘇巧純不是威如公司的員工，蘇巧慧從未介入任何標案，蘇巧純也未申請過文化部或黑潮的補助，如果對手陣營真的認為有違法，可以去法院告發，如同李四川環保流氓弟弟在法院認罪，而不是在提不出違法事實下，連續開一個月記者會。

馬亨亨．將說，面對對手陣營的抹黑，蘇巧慧團隊還是繼續秉持正面、陽光的選戰節奏，讓新北市民有機會選擇適合新時代、有創意和新觀念的蘇巧慧成為新北市長。

蘇巧慧 民眾黨 陳昭姿 2026九合一選舉

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