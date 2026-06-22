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民眾黨再爆蘇巧慧姊妹自打臉 蘇巧純自稱「威如科技為akaSwap營運者」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團上午舉行「蘇巧慧公然說謊，立即道歉退選！」記者會。記者林銘翰／攝影
民眾黨立法院黨團上午舉行「蘇巧慧公然說謊，立即道歉退選！」記者會。記者林銘翰／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧家族爭議延燒，民眾黨新北市議員參選人林子宇今天說，蘇巧慧胞妹蘇巧純擔任「威如科技」旗下akaSwap執行長，她本人接受訪問時就坦承「威如科技作為akaSwap平台的營運者」，反嗆蘇巧慧競選辦公室說謊，蘇巧慧應該立即道歉退選。

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民眾黨立法院黨團上午舉行「蘇巧慧公然說謊，立即道歉退選！」記者會，林子宇在會中指出，民眾黨團先前揭露蘇巧慧家族的商業煉金術，然而蘇巧慧競辦持續迴避質疑、惱羞聲稱民眾黨烏龍爆料，還說威如科技只是akaSwap的網路技術提供商，大聲嗆聲要台灣民眾黨用功一點。

林子宇表示，民眾黨從來就不是烏龍爆料，首先akaSwap註冊商標的商標權人正是威如科技，再者威如科技向經濟部中小企業署申請補助，補助計劃書提出的執行優勢就是akaSwap。此外，蘇巧純今年1月接受經濟部商業發展署訪問，當時就坦承「威如科技作為akaSwap平台營運者」。

林子宇說，威如科技在結案報告書也提及「威如科技過去運營akaSwap平台」、「團隊以此做為切入設計akaSwap消費者虛實整系統服務」、平台商名稱及計畫執行心得，再度證明其申請補助就是用在akaSwap。

林子宇也出示經濟部相關回文，威如科技在申請補助時並未提供「公職人員及關係人身分關係揭露表」，威如科技是akaSwap的營運者，申請相關補助用在akaSwap。然而，akaSwap執行者是蘇巧慧的二親等親屬，為何不用依照「公職人員利益衝突迴避法」相關規定揭露身分？

林子宇批評，這已經不僅是違法行為，更是政客公然欺瞞，「蘇巧慧除了要道歉以外，更是沒有資格參選新北市長，應該立即退選。」

民眾黨新北市議員參選人陳怡君表示，整起弊案不只有蘇巧慧家族的違法與欺瞞，國家機器更是動起來幫忙遮掩，經濟部中小企業署回覆的報告內容有一大堆塗黑，「其中akaSwap業務相關的NFT部分更是全部都擋起來」，請問是在遮掩什麼？中小企業署塗黑的報告，不只是讓基層公務員無法抬頭挺胸，更是塗黑國人知的權利。

民眾黨立委陳昭姿表示，國家絕對不是任何權貴的提款機，人民的血汗錢更不是執政黨用作圈地、分贓的工具，「蘇巧慧身為立法委員，在立法院審查法案，審查預算護航預算，但是背地裡親等卻在大領國家補助費，拿了錢卻連最基本的身分揭露都不肯做。」

「一手審預算，一手拿補助，這種違法的做法，而且是公然說謊」，陳昭姿質疑，蘇巧慧還有什麼資格競選新北市長，民眾黨嚴正要求蘇巧慧正式向國人道歉，而且還要知所進退，退出新北市長選舉。

蘇巧慧 民眾黨 新北 2026九合一選舉

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