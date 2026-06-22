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蔡壁如改拚中一選區立委 蔡其昌酸空降打游擊：鄉親看在眼裡
民眾黨前立委蔡壁如爭取參選彰化縣長未果，近期宣布重返台中市第一選區深根在地。民進黨立院黨團總召、中一選區在地立委蔡其昌指出，對手陣營老是透過空降、打游擊戰，難以深根地方，他雖不願評論，但地方鄉親都會看在眼裡，也有自己的評判標準。
2026九合一選舉
蔡其昌已在台中市第一選舉區連任4屆，蔡壁如曾在2024年乘著藍白合氣勢發起挑戰，最終以45.13％得票率落敗，如今再次宣布重回選舉深耕，引發政壇關注。
蔡其昌今日出席民進黨團輿情記者會時指出，多年來，藍白屢派人空降參選他的選區，「空降不是不可以，就要做足決定深耕的準備」，他都抱持歡迎態度，但蔡壁如剛剛才決定要去彰化選，結果民眾黨不給她選，這時候又要回來，若對手政黨老是空降打游擊戰，顯然無法深耕地方。
蔡其昌續指，他對每個政黨都充滿祝福，不願意特別評論，但地方鄉親都會看在眼裡，也有自己的評判標準。
對於蔡壁如的參選決定，蔡其昌表示尊重並給予祝福，不願做過多評論。他強調，每個人的政治生涯規劃都是個人選擇，外界無須過度解讀。
外界關注蔡其昌接任總召，未來是否打算轉戰不分區立委。蔡其昌說，他從政以來都是靠自己選舉，對他而言只有要不要繼續擔任立委的問題，不會靠別人給位置；他目前沒有離開立法院的念頭，「哪個位置都一樣，我想當就會去爭取；不想當就會跟大家告辭」。
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