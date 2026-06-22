快訊

全球最大卡達液化天然氣園區爆炸！54傷18失蹤 火球點燃夜空畫面曝

今年9颱風改名！青蛙、點心都上榜 網友：想推薦珍奶

肯德基真的要開蛋撻店了！專賣店27日亮相 蛋撻漢堡、蛋撻粥全上桌

聽新聞
0:00 / 0:00

蔡壁如改拚中一選區立委 蔡其昌酸空降打游擊：鄉親看在眼裡

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立院黨團總召蔡其昌。記者黃婉婷／攝影
民進黨立院黨團總召蔡其昌。記者黃婉婷／攝影

民眾黨前立委蔡壁如爭取參選彰化縣長未果，近期宣布重返台中市第一選區深根在地。民進黨立院黨團總召、中一選區在地立委蔡其昌指出，對手陣營老是透過空降、打游擊戰，難以深根地方，他雖不願評論，但地方鄉親都會看在眼裡，也有自己的評判標準。

2026九合一選舉

蔡其昌已在台中市第一選舉區連任4屆，蔡壁如曾在2024年乘著藍白合氣勢發起挑戰，最終以45.13％得票率落敗，如今再次宣布重回選舉深耕，引發政壇關注。

蔡其昌今日出席民進黨團輿情記者會時指出，多年來，藍白屢派人空降參選他的選區，「空降不是不可以，就要做足決定深耕的準備」，他都抱持歡迎態度，但蔡壁如剛剛才決定要去彰化選，結果民眾黨不給她選，這時候又要回來，若對手政黨老是空降打游擊戰，顯然無法深耕地方。

蔡其昌續指，他對每個政黨都充滿祝福，不願意特別評論，但地方鄉親都會看在眼裡，也有自己的評判標準。

對於蔡壁如的參選決定，蔡其昌表示尊重並給予祝福，不願做過多評論。他強調，每個人的政治生涯規劃都是個人選擇，外界無須過度解讀。

外界關注蔡其昌接任總召，未來是否打算轉戰不分區立委。蔡其昌說，他從政以來都是靠自己選舉，對他而言只有要不要繼續擔任立委的問題，不會靠別人給位置；他目前沒有離開立法院的念頭，「哪個位置都一樣，我想當就會去爭取；不想當就會跟大家告辭」。

蔡其昌 蔡壁如 彰化 2026九合一選舉 台中市選舉

延伸閱讀

刪無人機預算傷台美關係　蔡其昌盼韓國瑜當面向美方表達國民黨態度

蔡其昌：1.25兆軍購預算分段拚完 無人機採購放年度預算也是方法

專訪／「蔣總統」呼聲高…蔣萬安直球回應了 給賴清德建言也出爐

專訪／李四川屢遭抹黑 蔣萬安感嘆「足毋甘」負面選舉走偏了

相關新聞

柯志恩貼昔「娛樂主播」美照憶不同階段經歷 盼成帶領高雄的力量

國民黨立委柯志恩從政多年，年輕時曾從事電視媒體工作，柯志恩昨天在臉書發昔日擔任「娛樂新聞」主播照片，引發大批網友按讚。柯志恩在貼文中細數自己過往主持旅遊行腳節目、主播、大學教授、立委等不同階段的經歷，指角色雖然有變，不變的是勇於挑戰的初心及全力以赴的態度，盼這些歷練與累積，能成為帶領高雄前進的力量。

蔣萬安指關心國政不表示要選總統 沈伯洋：卻不肯回歸最簡單市政議題

台北市長蔣萬安近期拋出廢考監院、能源議題等國政議題，引發外界聯想有意迎戰2028年總統，不過本報專訪蔣萬安，他說關心這些議題不表示要選總統。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋今受訪說，蔣萬安一直針對國家議題發言，但卻不肯回歸最簡單市政議題，既然這是一場台北市長選舉，希望蔣萬安好好針對市政討論。

民眾黨再控蘇妹領補助沒揭露 蘇巧慧競辦：一再烏龍爆料未道歉

民眾黨今天再指控，民進黨新北市長參選人蘇巧慧妹妹蘇巧純任職的公司，申請政府補助時未依法揭露關係人身分，認為蘇巧慧應該立即退選。蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨．夷將回應，對手陣營上次開記者會，把國民黨執政的台東縣府發包的案子，和文化部對科技藝術創作的補助案混淆在一起，還把蘇巧純任職的akaSwap和威如公司混淆成同一個公司，針對這兩個烏龍都還沒道歉，現在又繼續抹黑蘇巧慧，相信社會都可以看到他們的公信力有多薄弱。

民眾黨再揭蘇巧慧妹領補助沒揭露 蘇競辦酸：認為違法就去告發

民眾黨立委陳昭姿、新北市議員參選人林子宇及陳怡君今再度質疑民進黨新北市長參選人蘇巧慧，其妹蘇巧純領政府補助，卻未依法揭露關係人身分，要蘇巧慧立即退選。對此，蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨．夷將回應，強調蘇巧純並未申請過文化部或黑潮的補助，若對手真的認為有違法，就去法院告發，如同國民黨新北市長候選人李四川環保流氓弟弟在法院認罪。

民眾黨再爆蘇巧慧姊妹自打臉 蘇巧純自稱「威如科技為akaSwap營運者」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧家族爭議延燒，民眾黨新北市議員參選人林子宇今天說，蘇巧慧胞妹蘇巧純擔任「威如科技」旗下akaSwap執行長，她本人接受訪問時就坦承「威如科技作為akaSwap平台的營運者」，反嗆蘇巧慧競選辦公室說謊，蘇巧慧應該立即道歉退選。

蔡壁如改拚中一選區立委　蔡其昌酸蔡空降打游擊：鄉親看在眼裡

民眾黨前立委蔡壁如爭取參選彰化縣長未果，近期宣布重返台中市第一選區深根在地。民進黨立院黨團總召、中一選區在地立委蔡其昌指出，對手陣營老是透過空降、打游擊戰，難以深根地方，他雖不願評論，但地方鄉親都會看在眼裡，也有自己的評判標準。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。