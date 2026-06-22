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社子島自救會批話術 蔣萬安8個字說明安置原則

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天出席「九久共好，愛在重陽-重陽節」記者會。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天出席「九久共好，愛在重陽-重陽節」記者會。記者林麗玉／攝影

社子島議題成北市長選戰攻防，社子島自救會批評北市府的「先安置、後拆遷」是話術，蔣今受訪說，北市府對在地民眾、里長心聲，不斷聆聽跟溝通，也針對所有住戶量身定做拆遷補償、安置措施，達到「戶戶安置、照顧弱勢」原則。

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民進黨參選人沈伯洋昨赴葫蘆寺參拜，談及河岸治理及社子島發展，指社子島至少有九個聚落應被保存，但沒有好好討論，社子島過去禁建五十年，是一段不正義歷史，居民安置需要不斷溝通。

蔣萬安昨表示，「社子島開發進度，沈伯洋也許不是很了解。」蔣提到，目前社子島開發進入區段徵收階段，已北市府是以生態社子島為願景，秉持「先安置、後拆遷，分期分區開發」原則，除引入產業，相關建設整體就是雙北共治的重要樞紐，串起規畫願景。

不過社子島自救會批評蔣市府的「先安置、後拆遷」是話術，蔣萬安今天出席「九久共好，愛在重陽-重陽節」記者會受訪，蔣說，對於社子島開發，北市府就是以生態社子島為願景，以非常嚴謹的態度，也舉辦全國首次社子島安置計畫聽證會。

蔣說，另一方面，市府包括對在地民眾、住戶、里長心聲，市府也不斷持續聆聽跟溝通。針對所有的住戶量身定做包括拆遷補償、安置措施。所以達到戶戶安置、照顧弱勢的原則，那相關細節部分，包括持續溝通，也將專案住宅的租期拉長到24年，對於65歲以上長者的弱勢戶，讓他可以住到終老，種種這些，會持續和地方溝通，也會全力以赴讓社子島開發，持續往前推進。

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