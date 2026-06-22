柯志恩貼昔「娛樂主播」美照憶不同階段經歷 盼成帶領高雄的力量

國民黨立委柯志恩從政多年，年輕時曾從事電視媒體工作，柯志恩昨天在臉書發昔日擔任「娛樂新聞」主播照片，引發大批網友按讚。柯志恩在貼文中細數自己過往主持旅遊行腳節目、主播、大學教授、立委等不同階段的經歷，指角色雖然有變，不變的是勇於挑戰的初心及全力以赴的態度，盼這些歷練與累積，能成為帶領高雄前進的力量。

柯志恩說，近日手機上突然跳出一張老照片，原來是她第一次產後重返螢光幕「娛樂新聞」擔任主播時的影像。她說，當年「娛樂新聞」開啟台灣電子媒體遠赴國外訪問好萊塢巨星的先河，她是該節目的首任主播，後來交棒給陶晶瑩，每次看到「陶子」，總會勾起當年在電視台工作的甘苦點滴，也不禁感嘆歲月的飛逝。

柯志恩感嘆，一路走來，她不斷跨越不同領域，曾主持台灣第一個海外旅遊節目「世界真奇妙」，在一年半內走訪五十多個國家，展開一場精彩的世界探險；之後遠離鎂光燈出國深造，取得博士學位，在學術殿堂傳承知識、陪伴學子；任教多年後又轉任不分區立委，從教育界跨足公共事務，希望用專業為社會盡一己之力。

從媒體人、學者，到民意代表，如今，柯志恩說，再度跨步向前，接受更大的挑戰—投入高雄市長選舉。角色在變、工作在變，但從未改變的是勇於挑戰的初心、全力以赴的態度，以及追求卓越的堅定信念。

柯志恩指出，她始終相信，人生沒有白走的路，過去，她帶領觀眾看繽紛的世界、在主播台上傳遞社會脈動、在教室裡培育下一代、在立法院嚴格監督施政；未來，她更期盼將這些在不同領域累積的歷練與視野，化為帶領高雄前進的力量。