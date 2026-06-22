快訊

Meta在搞？台灣外交部 Threads帳號也被停權 網傻眼：祖克柏造反啦

整理包／苗栗鄉民注意！銅鑼鄉普發8500元限時8天領取 資格、方式一次看

簡立峰專欄／Anthropic做對三件事 有望成下個SpaceX？

聽新聞
0:00 / 0:00

柯志恩貼昔「娛樂主播」美照憶不同階段經歷 盼成帶領高雄的力量

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
昔日擔任「娛樂新聞」主播的現任國民黨立委柯志恩。圖／取自柯志恩臉書
昔日擔任「娛樂新聞」主播的現任國民黨立委柯志恩。圖／取自柯志恩臉書

國民黨立委柯志恩從政多年，年輕時曾從事電視媒體工作，柯志恩昨天在臉書發昔日擔任「娛樂新聞」主播照片，引發大批網友按讚。柯志恩在貼文中細數自己過往主持旅遊行腳節目、主播、大學教授、立委等不同階段的經歷，指角色雖然有變，不變的是勇於挑戰的初心及全力以赴的態度，盼這些歷練與累積，能成為帶領高雄前進的力量。

2026九合一選舉

柯志恩說，近日手機上突然跳出一張老照片，原來是她第一次產後重返螢光幕「娛樂新聞」擔任主播時的影像。她說，當年「娛樂新聞」開啟台灣電子媒體遠赴國外訪問好萊塢巨星的先河，她是該節目的首任主播，後來交棒給陶晶瑩，每次看到「陶子」，總會勾起當年在電視台工作的甘苦點滴，也不禁感嘆歲月的飛逝。

柯志恩感嘆，一路走來，她不斷跨越不同領域，曾主持台灣第一個海外旅遊節目「世界真奇妙」，在一年半內走訪五十多個國家，展開一場精彩的世界探險；之後遠離鎂光燈出國深造，取得博士學位，在學術殿堂傳承知識、陪伴學子；任教多年後又轉任不分區立委，從教育界跨足公共事務，希望用專業為社會盡一己之力。

從媒體人、學者，到民意代表，如今，柯志恩說，再度跨步向前，接受更大的挑戰—投入高雄市長選舉。角色在變、工作在變，但從未改變的是勇於挑戰的初心、全力以赴的態度，以及追求卓越的堅定信念。

柯志恩指出，她始終相信，人生沒有白走的路，過去，她帶領觀眾看繽紛的世界、在主播台上傳遞社會脈動、在教室裡培育下一代、在立法院嚴格監督施政；未來，她更期盼將這些在不同領域累積的歷練與視野，化為帶領高雄前進的力量。

2026九合一選舉 高雄市選舉 柯志恩 主播

延伸閱讀

南韓爆紅劇「鐵拳教育」反映教育困境 柯志恩要求教部檢討校事會議

蔡英文赴高醫大勉畢業生！送上3祝褔「不要太早被標籤定義」

為澄清強制就醫揭女教師病史？柯志恩轟侵犯隱私：誰授權外洩個資

台視氣象主播變補教天王！熊臺玉轉戰南陽街意外爆紅

相關新聞

柯志恩貼昔「娛樂主播」美照憶不同階段經歷 盼成帶領高雄的力量

國民黨立委柯志恩從政多年，年輕時曾從事電視媒體工作，柯志恩昨天在臉書發昔日擔任「娛樂新聞」主播照片，引發大批網友按讚。柯志恩在貼文中細數自己過往主持旅遊行腳節目、主播、大學教授、立委等不同階段的經歷，指角色雖然有變，不變的是勇於挑戰的初心及全力以赴的態度，盼這些歷練與累積，能成為帶領高雄前進的力量。

社子島自救會批話術 蔣萬安8個字說明安置原則

社子島議題成北市長選戰攻防，社子島自救會批評北市府的「先安置、後拆遷」是話術，蔣今受訪說，北市府對在地民眾、里長心聲，不斷聆聽跟溝通，也針對所有住戶量身定做拆遷補償、安置措施，達到「戶戶安置、照顧弱勢」原則。

專心市政但喊話賴總統 蔣萬安：團結不只是要說到更要做到

北市長蔣萬安近期發言擴及國政，引發解讀有意迎戰2028總統大選？蔣萬安今天上午出席「九久共好，愛在重陽-重陽節」時受訪，再度表示，「現在就是專心在市政上面、爭取連任，完全沒有想2028的事情。」

【即時短評】受害者敘事 選舉熱戰下的克制力

新北市長選戰升溫，熱度跟天氣一樣愈來愈高。藍綠陣營近期從同場活動是否刻意避開、瑞芳水金九台車與纜車政見誰先提出，到網軍、側翼操作等議題，發言人陣容隔空交火，攻防節奏明顯加快。

屏東議員新人拚曝光 蔡侑庭有主題曲跑遍關懷據點傾聽需求

屏東縣議員第一選區屏東市堪稱一級戰區競爭激烈，新人參選民進黨籍蔡侑庭走訪社區關懷據點，還設計專屬主題曲「挺侑庭」搭配簡單舞蹈動作，帶動長輩開心運動，也傾聽基層聲音，關注高齡福利議題。

專訪／李四川屢遭抹黑 蔣萬安感嘆「足毋甘」負面選舉走偏了

新北市長選戰激烈，綠營排山倒海攻擊國民黨參選人李四川，台北市長蔣萬安接受本報專訪談到老戰友，以台語直言「足毋甘」（很不捨），選舉應該談治理、談理念、談政見，不應負面選舉，尤其看到李四川家庭、房子等被抹黑造謠攻擊，甚至念「三重」都要被拿來作文章，「這實在是走偏了」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。