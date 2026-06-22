專心市政但喊話賴總統 蔣萬安：團結不只是要說到更要做到

國民黨立委柯志恩從政多年，年輕時曾從事電視媒體工作，柯志恩昨天在臉書發昔日擔任「娛樂新聞」主播照片，引發大批網友按讚。柯志恩在貼文中細數自己過往主持旅遊行腳節目、主播、大學教授、立委等不同階段的經歷，指角色雖然有變，不變的是勇於挑戰的初心及全力以赴的態度，盼這些歷練與累積，能成為帶領高雄前進的力量。

2026-06-22 10:45