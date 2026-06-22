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專心市政但喊話賴總統 蔣萬安：團結不只是要說到更要做到
北市長蔣萬安近期發言擴及國政，引發解讀有意迎戰2028總統大選？蔣萬安今天上午出席「九久共好，愛在重陽-重陽節」時受訪，再度表示，「現在就是專心在市政上面、爭取連任，完全沒有想2028的事情。」
2026九合一選舉
蔣萬安接受本報專訪時直言，他是台北市長，當然也關心台灣未來發展議題，「但不表示我就要選總統」。今出席公開活動時，媒體問蔣，專訪時向賴清德總統喊話加油！並希望賴總統以民生經濟為本，是否希望賴總統的團結十講繼續講下去，並且成為賴總統團結十講的座上賓？對此，他表示，「我們還是希望賴總統可以加油，團結，不只是要說到，更要做到。」
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