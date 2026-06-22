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屏東議員新人拚曝光 蔡侑庭有主題曲跑遍關懷據點傾聽需求

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣議員第一選區屏東市，民進黨籍參選人蔡侑庭（左）走訪社區關懷據點，還設計專屬主題曲「挺侑庭」搭配簡單舞蹈動作，帶動長輩開心運動，也傾聽基層聲音，關注高齡福利議題。圖／蔡侑庭提供
屏東縣議員第一選區屏東市，民進黨籍參選人蔡侑庭（左）走訪社區關懷據點，還設計專屬主題曲「挺侑庭」搭配簡單舞蹈動作，帶動長輩開心運動，也傾聽基層聲音，關注高齡福利議題。圖／蔡侑庭提供

屏東縣議員第一選區屏東市堪稱一級戰區競爭激烈，新人參選民進黨籍蔡侑庭走訪社區關懷據點，還設計專屬主題曲「挺侑庭」搭配簡單舞蹈動作，帶動長輩開心運動，也傾聽基層聲音，關注高齡福利議題。

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蔡侑庭說，為讓長者開心運動，他與團隊編製充滿活力選舉主題曲「挺侑庭」，搭配簡單、輕鬆上手舞蹈動作，帶領長輩朋友們帶動跳，舒展筋骨、促進血液循環。

除了活潑的帶動跳，蔡侑庭也設計互動小遊戲，針對長輩的身體機能設計，手腳協調互動模式，訓練長輩們的反應能力與四肢靈活度。蔡侑庭說，互動遊戲增加長輩社區參與感，透過肢體與感官的刺激活化大腦運作，達到延緩失智與預防老化的目的，在遊樂中兼顧健康。

蔡侑庭說，走入社區關懷據點與長輩們面對面互動，正是希望能展現年輕世代候選人的熱情與行動力，將溫暖與關懷直接傳遞給在地鄉親。

蔡侑庭表示，透過一系列據點關懷行動，期盼能促進長輩們身體健康，藉由陪伴過程傾聽基層聲音，未來持續關注高齡福利議題，為屏東市打造讓長者開心樂齡宜居城市。

屏東縣議員第一選區屏東市，民進黨籍參選人蔡侑庭（後排右一）走訪社區關懷據點，還設計專屬主題曲「挺侑庭」搭配簡單舞蹈動作，帶動長輩開心運動，也傾聽基層聲音，關注高齡福利議題。圖／蔡侑庭提供
屏東縣議員第一選區屏東市，民進黨籍參選人蔡侑庭（後排右一）走訪社區關懷據點，還設計專屬主題曲「挺侑庭」搭配簡單舞蹈動作，帶動長輩開心運動，也傾聽基層聲音，關注高齡福利議題。圖／蔡侑庭提供

屏東縣議員第一選區屏東市，民進黨籍參選人蔡侑庭（右）走訪社區關懷據點，還設計專屬主題曲「挺侑庭」搭配簡單舞蹈動作，帶動長輩開心運動，也傾聽基層聲音，關注高齡福利議題。圖／蔡侑庭提供
屏東縣議員第一選區屏東市，民進黨籍參選人蔡侑庭（右）走訪社區關懷據點，還設計專屬主題曲「挺侑庭」搭配簡單舞蹈動作，帶動長輩開心運動，也傾聽基層聲音，關注高齡福利議題。圖／蔡侑庭提供

屏東縣議員第一選區屏東市，民進黨籍參選人蔡侑庭（右一）走訪社區關懷據點，還設計專屬主題曲「挺侑庭」搭配簡單舞蹈動作，帶動長輩開心運動，也傾聽基層聲音，關注高齡福利議題。圖／蔡侑庭提供
屏東縣議員第一選區屏東市，民進黨籍參選人蔡侑庭（右一）走訪社區關懷據點，還設計專屬主題曲「挺侑庭」搭配簡單舞蹈動作，帶動長輩開心運動，也傾聽基層聲音，關注高齡福利議題。圖／蔡侑庭提供

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