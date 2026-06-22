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專訪／蔣萬安訪新加坡取經演唱會經濟 泰勒斯有望來台了？

聯合報／ 記者楊正海林麗玉李承穎施鴻基蕭白雪／專訪
台北市長蔣萬安專訪。記者林澔一／攝影
台北市長蔣萬安專訪。記者林澔一／攝影

台北市長蔣萬安出訪新加坡返台，接受聯合報專訪時指出，這一次收穫滿滿，對於是否見到前總理李顯龍，蔣萬安僅神祕笑回「有見到老朋友」；至於考察演唱會經濟，對於爭取巨星泰勒絲來台，也向新加坡取經，蔣萬安說，新加坡是國家的力量協助，北市府會努力爭取。

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蔣萬安指出，這次去見了很多老朋友，在世界城市論壇開幕時，與黃循財總理有簡短地寒暄、致意；2023年擔任市長後第一次出訪選擇新加坡，這一次獲李光耀城市獎特別獎的殊榮，是全球城市評比之間公認的「諾貝爾獎」，也有相當的意義和價值。他強調，這次北市獲得這項榮耀、各項市政成果，是屬於所有市民朋友。

對於出訪新加坡值得台北市學習的地方，蔣萬安直指「榜鵝數位園區」，新加坡在規畫一項政策時，看的是20年、30年，一次性全面完整規畫好。另一個令他驚豔的是，榜鵝數位園區規畫將社區不友善的設施，包括冷卻系統、資源回收、資料中心等放在地下層。

蔣萬安還說，榜鵝數位園區有一個 ODP（Open Digital Platform）「開放數位平台」，結合很多跨部門局處的業務，包括產業、居住、交通，新加坡各局處跟部會溝通傳遞的訊息、資料、節點非常多，建置這樣的平台，做資料交換，非常有效率，未來不只北士科，還有洲美、甚至關渡平原在開發時，都可以借鏡。

至於台北市可以馬上移植的？蔣萬安說，接下來北士科規畫，可即刻納入活動的場所，運動場館、旅館和商場等一併納入，因為未來會有很多國際人才、商務人士的需求，還有包括商場、生活必須的各項服務，「坦白講現在北士科在整體規畫上面比較缺乏」。

他說，未來當輝達（NVIDIA）海外總部正式落成，至少4千名員工進來，以及周邊的住宅當住戶進駐以後，這裡確實需要相關很多的生活機能需求，所以即刻要思考，目前還可以看到運用的一些土地，可以朝這個方向來規畫，可以馬上進行。

至於參訪新加坡國家體育場，帶動新加坡演唱會經濟的關鍵核心，蔣萬安說，雙方交流時，覺得新加坡整體的運作機制上，跟台灣很不一樣，體制上不同，他們的國家、政府有很強的主導，吸引國際級的表演團體或者歌手來，可以很快地排開檔期、配合演出方的需求。

被問到何時泰勒絲（Taylor Swift）可以來台？蔣萬安說，「我想不只是Taylor Swift」新加坡不只是場館的營運，國家政府的力量也協助。對台北市來講，包括從國外旅客來，下飛機的接駁到旅館，接下來旅遊，或者是到演唱會的現場，整體的規畫，新加坡規畫得非常細緻。

他說，例如泰勒絲到新加坡，也有事前沒有想到的，像是要求一定要在場館周邊有實體商品店面，這對腹地有限的新加坡來說很棘手，他們還是克服了。

對泰勒絲來台，蔣萬安承諾「會努力」，還包括像一些國際級的賽事，或者是大家很喜歡的表演團體，都會努力跟大巨蛋協調、一起爭取。但最重要是把自己準備好，參考其他國家的經驗，爭取的時候相信可以水到渠成。

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 泰勒絲

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