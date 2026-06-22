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專訪／李四川屢遭抹黑 蔣萬安感嘆「足毋甘」負面選舉走偏了

聯合報／ 記者林麗玉楊正海李承穎施鴻基蕭白雪／專訪

新北市長選戰激烈，綠營排山倒海攻擊國民黨參選人李四川，台北市長蔣萬安接受本報專訪談到老戰友，以台語直言「足毋甘」（很不捨），選舉應該談治理、談理念、談政見，不應負面選舉，尤其看到李四川家庭、房子等被抹黑造謠攻擊，甚至念「三重」都要被拿來作文章，「這實在是走偏了」。

2026九合一選舉

台北市長蔣萬安（右）對國民黨新北市長參選人李四川（左）的選情很有信心，但也不捨他被人抹黑。本報資料照片
台北市長蔣萬安（右）對國民黨新北市長參選人李四川（左）的選情很有信心，但也不捨他被人抹黑。本報資料照片

蔣萬安被視為藍營最強母雞，蔣表示，2026選戰就是團體戰，各縣市就是相互支援、彼此協助，「就是一個團隊，大家一起努力」，只要大家有任何需要，他一定全力以赴，盡可能給予黨內同志幫忙。

新北市長選戰現呈現55波局勢，蔣萬安說，他過去跟李四川是好戰友、並肩作戰，他對李四川非常有信心，因李有非常豐富的經驗、非常多實績得到民眾肯定，尤其李正派、正直、富正義感「我相信新北市民的智慧，我對李四川有信心。」

蔣萬安也有感而發提到，台灣選舉每一次都有各式各樣攻防，抹黑、攻擊絕對不是民眾想看到，今天成為候選人就應該透過正面論述，提出城市治理、擘畫願景、具體政見等。對他來講，讓民眾看到重要建設、具體成果，跟大家分享及接下來如何解決民眾問題、共同治理，這才是民眾想看到，也才是民眾希望、期待的選舉文化。

蔣也透露，接下來他會跟李四川會推共同政見，包括城市擘畫、蘆社大橋興建、因應未來北士科發展、雙北交通布建、人才流通等，「我們一定是手牽手、肩並肩，一起並肩作戰。」尤其雙北本來就是一日共同圈，他跟李也非常有默契，未來兩座城市有很多規畫，包括教育、交通、居住、高齡化社會等都要一併思考、規畫。

至於自己連任目標，是否突破前市長馬英九6成4得票率，還是前總統蔡英文在北市5成3的「蔡英文防線」？

蔣說，他就是持續推市民有感建設，這才是爭取市民認同、最堅實的基礎。專注市民福祉、政策規畫才最重要。尤其選舉絕不能大意，一直以來他都是戰戰兢兢、如履薄冰，會秉持這樣的態度面對各項挑戰。

台北市長蔣萬安專訪。記者林澔一／攝影
台北市長蔣萬安專訪。記者林澔一／攝影

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 李四川 新北市選舉

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