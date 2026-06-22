專訪／北市公務員即將進化！蔣萬安：每人標配「AI助理員」

台北市長蔣萬安接受聯合報專訪，針對公務員人力問題，初步規畫在明年底以前，會透過AI龍蝦模式（CiviClaw），讓每一位市府的公務人員都配置一個 AI Agent，成為市府同仁的「標配」，都有一位AI助理員。

台北市長蔣萬安專訪。記者林澔一／攝影

蔣萬安受訪時談到，最近外界討論很多公務人員的流動率，北市府未來也會規畫，初步在明年底以前，會透過 CiviClaw，未來讓每一位市府的公務人員都配置一個AI Agent，協助市府員工來處理行政事務的事項，減輕大家的負擔，目前正在研發，希望以此目標來配置。

蔣萬安說，怎麼樣運用 AI、怎麼樣運用技術來整體優化市政服務，提升整體的市政建設效率，這是市府接下來預計目標要達成的目標。

被問到要連任第二任市長，有什麼話想跟台北市民說？蔣萬安表示，如果第一任是把台北市治理好，他覺得接下來第二任是要怎麼樣把台北帶到下一個時代，就像輝達執行長黃仁勳說的，台灣已經是 Taiwan is the epicenter of AI revolution，是AI革命的震央、核心。

蔣萬安，同樣地他要思考的是，台北接下來20年、30年，到下一個時代，所以包括AI的運用、無人自駕車的落地，以及成為全世界最重要的無人車示範場域基地，以及對公務人員未來的標配，就是給他們一人一個AI Agent。

他說，透過CiviClaw等方式，以及怎麼樣持續讓所有的年輕人、國內外的優秀人才都願意來到台北這座城市，實踐他的夢想，市府會持續布建各項的基礎設施、各項的建設，提供更多的育兒友善做法，市府想的就像新加坡一樣是未來的20年、30年，讓台北到下一個時代。