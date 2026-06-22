快訊

MLB／鄧愷威優質先發收拾守護者 終止3連敗奪下第4勝

中颱米克拉大迴轉「保持安全距離」周五最後一波梅雨鋒面接近

52歲狂粉持刀攻擊汶汶 士林地院深夜裁定羈押不禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

專訪／北市公務員即將進化！蔣萬安：每人標配「AI助理員」

聯合報／ 記者楊正海林麗玉李承穎施鴻基蕭白雪／專訪

台北市長蔣萬安接受聯合報專訪，針對公務員人力問題，初步規畫在明年底以前，會透過AI龍蝦模式（CiviClaw），讓每一位市府的公務人員都配置一個 AI Agent，成為市府同仁的「標配」，都有一位AI助理員。

2026九合一選舉

台北市長蔣萬安專訪。記者林澔一／攝影
台北市長蔣萬安專訪。記者林澔一／攝影

蔣萬安受訪時談到，最近外界討論很多公務人員的流動率，北市府未來也會規畫，初步在明年底以前，會透過 CiviClaw，未來讓每一位市府的公務人員都配置一個AI Agent，協助市府員工來處理行政事務的事項，減輕大家的負擔，目前正在研發，希望以此目標來配置。

蔣萬安說，怎麼樣運用 AI、怎麼樣運用技術來整體優化市政服務，提升整體的市政建設效率，這是市府接下來預計目標要達成的目標。

被問到要連任第二任市長，有什麼話想跟台北市民說？蔣萬安表示，如果第一任是把台北市治理好，他覺得接下來第二任是要怎麼樣把台北帶到下一個時代，就像輝達執行長黃仁勳說的，台灣已經是 Taiwan is the epicenter of AI revolution，是AI革命的震央、核心。

蔣萬安，同樣地他要思考的是，台北接下來20年、30年，到下一個時代，所以包括AI的運用、無人自駕車的落地，以及成為全世界最重要的無人車示範場域基地，以及對公務人員未來的標配，就是給他們一人一個AI Agent。

他說，透過CiviClaw等方式，以及怎麼樣持續讓所有的年輕人、國內外的優秀人才都願意來到台北這座城市，實踐他的夢想，市府會持續布建各項的基礎設施、各項的建設，提供更多的育兒友善做法，市府想的就像新加坡一樣是未來的20年、30年，讓台北到下一個時代。

台北市長蔣萬安專訪。記者林澔一／攝影
台北市長蔣萬安專訪。記者林澔一／攝影

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安

延伸閱讀

首都戰略 蔣萬安：台北邁向AI智慧城

專訪／重大政策！蔣萬安宣布：北市推無人自駕公車 15條專用道上路

專訪／「蔣總統」呼聲高...蔣萬安直球回應了 給賴清德建言也出爐

遭蔣萬安嗆應跟鄭麗文有很多共通話題 沈伯洋酸：以問答問是他專長

相關新聞

專訪／李四川屢遭抹黑 蔣萬安感嘆「足毋甘」負面選舉走偏了

新北市長選戰激烈，綠營排山倒海攻擊國民黨參選人李四川，台北市長蔣萬安接受本報專訪談到老戰友，以台語直言「足毋甘」（很不捨），選舉應該談治理、談理念、談政見，不應負面選舉，尤其看到李四川家庭、房子等被抹黑造謠攻擊，甚至念「三重」都要被拿來作文章，「這實在是走偏了」。

專訪／北市公務員即將進化！蔣萬安：每人標配「AI助理員」

台北市長蔣萬安接受聯合報專訪，針對公務員人力問題，初步規畫在明年底以前，會透過AI龍蝦模式（CiviClaw），讓每一位市府的公務人員都配置一個 AI Agent，成為市府同仁的「標配」，都有一位AI助理員。

專訪／「蔣總統」呼聲高...蔣萬安直球回應了 給賴清德建言也出爐

北市長蔣萬安被視為藍營太陽，外界關注2028年是否挑戰總統大位？他接受聯合報專訪時說，他是台北市長，當然也關心台灣未來發展，包括監察院存廢、能源議題、少子女化、人口高齡等「這些議題，我關心、大家也關心，但不表示我就要選總統」。

藍營展開全民調 彰市長人選本周敲定

國民黨彰化市長提名有進展，縣黨部證實，黨中央廿日起啟動三天的全民調，將作為提名最重要依據，預計本周內人選即可拍板。

首都戰略 蔣萬安：台北邁向AI智慧城

台北市長蔣萬安拚連任，接受聯合報專訪時透露，第二任目標是把台北帶入下一個時代，成為ＡＩ智慧城市，讓各地年輕人來台北實現夢想；目前已規畫兩大革新作為，一是明年底前市府公務員每人配置ＡＩ助手，此外，明年下半年在北市十五條公車專用道，讓無人自駕公車上路。

觀察站／藍最強母雞蔣萬安 「雙賽道」充滿想像

台北市長蔣萬安第一任期將屆，他將市長職務視為「長泳選手」，專注在「市政賽道」，戰戰兢兢、如履薄冰更是他力拚連任的態度；但身為藍營太陽，最近開啟國政「雙賽道」，終點是否往總統之路邁進，不僅牽動首都，也關乎台灣未來走向。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。