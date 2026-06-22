專訪／「蔣總統」呼聲高...蔣萬安直球回應了 給賴清德建言也出爐

北市長蔣萬安被視為藍營太陽，外界關注2028年是否挑戰總統大位？他接受聯合報專訪時說，他是台北市長，當然也關心台灣未來發展，包括監察院存廢、能源議題、少子女化、人口高齡等「這些議題，我關心、大家也關心，但不表示我就要選總統」。

台北市長蔣萬安專訪。記者林澔一／攝影

賴清德總統執政已兩年多，蔣萬安憂心表示，一般民眾對賴總統上任到現在印象最深的，就是耗費大半年搞大罷免，甚至要說有哪些人民有感、印象深刻的政績，民眾坦白講還說不上來，「施政還是要以民為本，民眾關心的還是民生經濟。」

他也再度提醒賴總統、中央政府，還是要回歸民生經濟，真的要讓民眾有感，因民眾最關心的還是日常生活，政治的目的，也是要讓民眾生活更好。被問到最想給賴總統的一句話？蔣萬安也說「賴總統，加油！」

蔣萬安出訪新加坡前拋「廢監院」，引發外界解讀挑戰總統大位，甚至藍營內部已有「蔣總統」呼聲。

他說，包括監察院存廢、能源議題、少子女化、人口高齡等，所以北市也推出因應對策，包括友善育兒措施、布建更多日照中心、讓長輩在地安老等，「這些議題，我關心、大家也關心，但不表示我就要選總統」。

「我現在就是完全專心市政、專注在連任，完全沒有想2028的事。」蔣萬安說，提出市民有感政策、建設，這才是得到市民朋友支持最堅實的底氣與基礎。

對於賴清德上任後，拋掉「台獨」、「非核」兩神主牌？蔣萬安提到，能源議題一直是民眾關心，尤其產業需求、AI發展算力需要電力、輝達執行長黃仁勳也一再強調「台灣需要更多、充足電力」，中央政府必須要思考，「能源政策到底有沒有走在正確道路上。」

蔣說，台灣能源政策應有多元的能源組合，包括核電等，他相信這也是一般民眾所認同，不僅民生用電，面對極端氣候天氣愈來愈熱、產業需求、AI發展，台灣整體股市也因AI成為全球第五大股市市值，中央政府應好好思考將核能納入、重新啟動核三，相信民眾有這樣的期待，政府就應該要做出正確的決定。

至於民進黨是否真廢掉「台獨」神主牌？蔣萬安提到，民進黨台獨黨綱目前並沒有被刪除，這是客觀事實，尤其賴清德總統在很多場合的發言，不管是當總統、或競選時，民眾都會檢視一個政治人物的講法，作法、言行是否一致。

他說，但最重要是怎麼維持兩岸之間的和平穩定，「政府的言、行必須要一致，要相信民眾的智慧，因為人民非常清楚，眼睛也是雪亮的。」

蔣萬安說，他自己在很多場合都說過，「我是台灣人、就是中華民國國民，這就是我的立場」，且堅定捍衛中華民國主權，守護台灣憲法，及守護台灣的民主自由法治，這也是他非常堅定立場。

若國民黨能重返執政，「維持和平穩定，絕對是我們最主要目標」，希望能帶給人民更好生活，不管立法院多數，未來如果能重新執政，一定會秉持這樣態度，來努力為人民爭取最大福祉，帶來區域的和平與穩定。