專訪／重大政策！蔣萬安宣布：北市推無人自駕公車 15條專用道上路

台北市長蔣萬安接受聯合報專訪表示，無人自駕車將在北市落地，明年上半年規畫在北士科成立無人自駕的示範區；明年下半年更關鍵，預計在台北市15條公車專用道，推動無人自駕公車，專用道基礎建設先完備、提升，未來北市的目標是成為全世界無人自駕的重要示範基地。

蔣萬安表示，第一任是把台北市治理好，第二任是把台北帶到下一個時代，就像輝達執行長黃仁勳說的，台灣是AI革命的震央、核心（Taiwan is the epicenter of AI revolution）。

蔣萬安說，面對這一波AI浪潮，北市必須要把握這個機會，市府過去花了將近1年的時間努力爭取輝達，現在確定落腳在北士科，所以第一個就是「無人自駕車」的落地，日前他參訪的新加坡「榜鵝數位園區」其實也剛開始做，「我認為台北有強大的優勢」。

蔣萬安也透露，北市已經有相關的初步規畫，今年會先選定一個場域內，例如台北市立動物園，先來試行在園區內的接駁，先試行無人自駕車。

蔣萬安也說，明年上半年，市府規畫在北士科一個無人自駕的示範區「沙盒」，先從不載人的載貨、灑水車開始，再到下一步開始載人的接駁。

「明年下半年很關鍵」蔣萬安指出，預計在台北市15條公車專用道來推無人自駕公車，關鍵在於先把包括號誌、感應器建置好，過往的概念都是讓業者，成為自駕車的推力，但現在市府希望把基礎建設先完備、提升，成為一種推力來推展，所以公車專用道，經過內部討論，認為是一個可行的方向。

蔣萬安說，最重要是2029年，台北市將迎來ITS世界運輸大會，這是非常重要的里程碑，過往台北爭取非常多次，這一次爭取到，所以未來台北市的目標，是成為一個全世界無人自駕的重要示範基地。

交通局表示，將開放公車業者結合系統商投標，提出沙盒實驗「無人自駕巴士」，目標希望今年底能發包、明年下半年實測上路；目前中央有無人載具科技創新實驗條例（沙盒實驗條例）可讓自駕巴士運營，也盼攜手中央，法規突破開放無人自駕公車牌照，解決各縣市陸續面臨的公車駕駛長缺人困境。