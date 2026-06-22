社子島開發 蔣萬安指沈伯洋也許不是很了解

社子島開發成北市長選戰攻防議題，民進黨參選人沈伯洋昨赴葫蘆寺參拜，強調社子兩側基隆河、淡水河環繞，但部分設施年久失修，市府應負起責任。市長蔣萬安回應，社子地區相關建設都全力推進，沈也許不是很了解。

沈伯洋昨到士林地區談河岸治理及社子島發展，舉倫敦泰晤士河、巴黎塞納河為例，認為北市很多親水設施年久失修，也談到社子島至少有九個聚落應被保存，但沒有好好討論，社子島過去禁建五十年，是一段不正義歷史，居民安置需要不斷溝通。

台北市長蔣萬安（中）昨天為北市公私立小學畢業生頒發市長獎。會前受訪表示，社子島開發進度，沈伯洋也許不是很了解。記者邱德祥／攝影

蔣萬安回應，社子島周邊包括加高防洪牆、道路重新鋪設、防潮牆整體連通廊道改建、濕地人行道重新改造、紅樹林疏伐等，都有全力推進。橋下遊戲場進行整體改建工程，路燈或設備如有故障，市民只要隨時通報，會即刻派修，也有定期巡場機制。

「社子島開發進度，沈伯洋也許不是很了解。」蔣萬安提到，目前社子島開發，進入區段徵收階段，已報請內政部，只要內政部審議過，市府就會進行開發。北市府是以生態社子島為願景，秉持「先安置、後拆遷，分期分區開發」原則，除引入產業，相關建設還有社子大橋、福國路延伸橋，與新北蘆北地區整體開發的蘆社大橋等，整體就是雙北共治的重要樞紐，結合基隆河、淡水河整體改造，串起規畫願景。

沈伯洋表示，政府態度不應是開發案核定就認為案件結束了，更重要是居民能獲妥善安置。