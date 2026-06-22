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藍營展開全民調 彰市長人選本周敲定

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導

國民黨彰化市長提名有進展，縣黨部證實，黨中央廿日起啟動三天的全民調，將作為提名最重要依據，預計本周內人選即可拍板。

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目前登記參選者為縣議員温芝樺與彰化市民代表會主席陳文賓。温主張以民調決定人選，陳則傾向中央徵召或開放競選，最終交由中央裁決。

國民黨彰化縣黨部主委蕭景田表示，提名須有客觀依據，此次全民調將直接反映支持度與勝選可能，是主要參考。他指出，藍營長期分裂，讓民進黨已連續執政四屆，這次首要目標是整合，不樂見出現「三角督」分散戰力。

蕭景田強調，若提名後仍有人堅持參選，勢必衝擊整體選情，牽動縣議員與縣長布局，因此黨部將全力協調整合。他也否認「雙人參選可拉抬縣長選情」說法，認為只會彼此消耗，唯有單一人選、支持集中，才能發揮整體戰力。

民進黨提名的縣議員黃柏瑜則表示，早已以藍綠對決規畫選戰，即使最終一對一，綠營仍具勝選空間。他指出，彰化市政治結構已非「藍大於綠」，近年已呈五五波。

黃柏瑜並以選舉結果佐證，包括蔡英文兩度在彰化市得票過半、賴清德在三腳督仍領先，立委黃秀芳也以過半連任，顯示綠營基礎穩定。他認為，國民黨採全民調整合，正反映雙方實力接近，未來勝負關鍵不在基本盤，而在爭取中間選民。

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