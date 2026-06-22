觀察站／藍最強母雞蔣萬安 「雙賽道」充滿想像

台北市長蔣萬安第一任期將屆，他將市長職務視為「長泳選手」，專注在「市政賽道」，戰戰兢兢、如履薄冰更是他力拚連任的態度；但身為藍營太陽，最近開啟國政「雙賽道」，終點是否往總統之路邁進，不僅牽動首都，也關乎台灣未來走向。

市長每天忙於市政、服務市民，是一場長期的耐力賽。參加星國等國際城市交流，蔣萬安形容，就像長泳過程的「抬頭換氣」，讓市長們能確認未來發展方向，也讓他更確信，要擘畫長達卅年的首都藍圖。

要完成藍圖，需要超乎常人毅力，蔣自認最像動漫海賊王中的「索隆」，非常專注且刻苦鍛鍊，甚至他也引用最敬佩的政壇人物、行政院前院長孫運璿的名言：做任何事，不要先說不行，而是想「非成不可」。

這股強大信念不僅實踐在他長年重訓的體魄，也讓他在第一任期突破挑戰，包含輝達總部落腳北士科、台北大巨蛋啟用，甚至中央都跟進他育兒減工時新政，現在要帶北市邁向下一個ＡＩ時代，同樣要披荊斬棘，例如無人自駕公車需中央、地方齊心推動，但蔣深知「今天不做，明天就會後悔」。

廢監院等國政議題成為他另一條賽道，甚至已有支持者疾呼「蔣總統」聲音，他沒有被沖昏頭，卻也不避談國政，畢竟民眾關心的事不分大小，都是市長之責。

不管是民意支持度或網路聲浪，蔣萬安都是藍營內備受期待的新星，他也不迴避藍營最強母雞重擔，近來已可看到他到處輔選的身影；在接受本報專訪時，更承諾只要大家有任何需要，一定全力以赴，盡可能幫忙黨內同志。例如，看到老戰友李四川參選新北市長，卻遭對手側翼排山倒海攻擊家人、房產，蔣用台語不捨說「足毋甘」，直言負面選舉實在走偏了，該回歸城市治理。

早已跨區輔選的蔣萬安，眼前市政、國政兩條不同賽道，涉及角色轉換，也可能是市長到總統的接力賽，讓外界充滿無限想像。