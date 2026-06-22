沒在想2028 蔣萬安喊話總統加油

台北市長蔣萬安近期發言擴及國政，是否有意迎戰二○二八年總統大位引發討論，他接受本報專訪直言，他是台北市長，當然也關心台灣未來發展議題，「但不表示我就要選總統」；他強調現在是專心市政、專注連任，完全沒有想二○二八的事，但也隔空喊話賴清德總統施政要以民為本，「賴清德，加油」。

蔣萬安說，包括監察院存廢、能源議題、少子化、人口高齡等，這些議題大家都關心，他當然也關心，談論這些議題不表示他就要選總統；面對民眾關心的問題，北市也推出因應對策，包括友善育兒措施、布建更多日照中心、讓長輩在地安老等。他強調，持續推市民有感建設，這才是爭取市民認同、最堅實的基礎。

談起賴政府執政兩年成績，蔣萬安表示，民眾對賴總統上任到現在印象最深的，就是耗費大半年搞大罷免，要說有哪些人民有感的政績，「坦白講，民眾還說不上來」。

蔣萬安提到，能源議題一直是民眾關心，不僅民生用電、因應氣候變遷，還包括產業需求，ＡＩ發展算力需要電力、輝達執行長黃仁勳也一再強調「台灣需要更多、充足電力」，中央政府必須要思考，「能源政策到底有沒有走在正確道路上」。

他提醒賴總統要回歸民生經濟，民眾最關心的還是日常生活，施政要以民為本，「政治的目的，也是要讓民眾生活更好」。

若國民黨重返執政，蔣萬安說「維持區域和平穩定，絕對是我們最主要目標」，未來如果能重新執政，一定會秉持這樣態度，努力為人民爭取最大福祉。

「我是台灣人、中華民國國民。」蔣萬安強調，堅定捍衛中華民國主權，守護台灣憲法及民主自由法治，是他非常堅定的立場。

連任目標是否突破前市長馬英九破六成得票率？蔣萬安說，持續推市民有感建設，才是爭取認同市民支持最堅實基礎；對他來說，最重要的是專注市民福祉、政策規畫。