首都戰略 蔣萬安：台北邁向AI智慧城

聯合報／ 記者楊正海林麗玉李承穎施鴻基蕭白雪／專訪
台北市長蔣萬安接受聯合報專訪表示，要打造台北成為AI智慧城市。記者林澔一／攝影
台北市長蔣萬安接受聯合報專訪表示，要打造台北成為AI智慧城市。記者林澔一／攝影

台北市長蔣萬安拚連任，接受聯合報專訪時透露，第二任目標是把台北帶入下一個時代，成為ＡＩ智慧城市，讓各地年輕人來台北實現夢想；目前已規畫兩大革新作為，一是明年底前市府公務員每人配置ＡＩ助手，此外，明年下半年在北市十五條公車專用道，讓無人自駕公車上路。

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剛從新加坡領李光耀城市獎特別獎回來的蔣萬安說，新加坡規畫一項政策，看的是廿年、卅年，一次性全面完整規畫好，他帶領的市府團隊，對台北市的未來發展，思考的也是未來廿年、卅年後的藍圖。

蔣萬安表示，如果首任目標是把台北市治理好，第二任則要把台北帶到下個時代，就像輝達執行長黃仁勳說的，台灣是ＡＩ革命的震央、核心。

蔣萬安說，市府過去花費近一年時間，努力爭取輝達總部落腳北士科，接下來更要把握這波ＡＩ浪潮，讓台北市從健康城市、邁向智慧城市。

為達到此目標的創新政策，一是要讓「無人自駕車」落地。蔣萬安指出，今年會先選定市立動物園場域試行無人車接駁，明年上半年，規畫北士科成為無人自駕示範區的「沙盒」，先從載貨、灑水車開始，再到下一步載人接駁。

蔣萬安稱，明年下半年是另一個關鍵，預計在北市十五條公車專用道推無人自駕公車。他分析，過往業者是自駕車主要推力，現在市府會先完備或提升號誌和感應器等基礎設施，由市府當推力，目標是成為世界無人自駕車重要示範基地。

蔣萬安說，北市府規畫在明年底前，在保護民眾個資前提下，透過ＡＩ龍蝦「CiviClaw」模式，讓市府公務人員配置一個AI Agent，協助行政事務，優化市政服務與效率，解決公務員流動的問題。

蔣萬安以新加坡榜鵝數位園區為例表示，早在規畫時，就把大學、捷運站、商場等一併納入考量；北士科因輝達進駐，將帶來四千名國際人才，他也借鏡新加坡經驗，要跨單位討論，把人才、交通、產業需求做全面性的規畫，包括學校、運動場館、旅館和商場等未來生活機能，全盤性思考。

蔣萬安也點出，新加坡成為演唱會經濟的關鍵核心，政府主導吸引國際級表演團體或歌手，且協助排除困難。例如名歌手泰勒絲要求場館周邊有實體商品店面，對腹地有限的新加坡來說很棘手，但最後還是克服了。蔣萬安承諾，國際級賽事或受歡迎的表演團體，都會努力跟台北大巨蛋協調、爭取。

蔣萬安說，明後年有機會將走訪美國西岸主要城市，也可到鳳凰城看看台積電設廠及很多科技人才在地情況，「未來一定會安排。」

2026九合一選舉 蔣萬安 無人駕駛

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