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人物側寫／張嘉郡接地氣服務 磨練出接班實力

聯合報／ 本報記者蔡維斌陳雅玲

亞洲太平洋國會議員聯合會（ＡＰＰＵ）年會上，來自農業縣的立委張嘉郡一口流利英語演說，顛覆長久以來被對手諷為嬌貴「小公主」的刻板印象，她頂著二○二二年張家為藍營奪回雲林的光環以及姑姑張麗善八年好政績，這條延續政治香火之路任重道遠。

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迎人總是笑咪咪的張嘉郡，國一就到英國讀書，養成樂觀、獨立特性，直到廿三歲帶著多年成長的磨練歸國，曾在大學短暫任教，卻很少展現自己曾教過書、喝過洋墨水，從政以來，把國際視野縮小成家鄉的人情味，轉化為服務地方的底氣，相信政治路「願力、心力、行動力」缺一不可，期待在龐大的政治家族中，走出自己的路。

張嘉郡參與過多次大小選戰，二○○八年廿七歲首度參選雲林海線立委，擊敗民進黨提名對手，成為該屆立法院最年輕的立委，二○一二年成功連任，不過二○二○年立委敗選，本屆當選不分區立委，她失敗中學習，思路更細膩、身段更柔軟、組織力更嚴密。

只是「張家」這名詞對她而言，既是庇護也是負擔，父親張榮味打下雄厚政治根基，她身為家中長女背負起承襲政治志業的重責，回國不久即隨著時任立委的姑姑張麗善跑基層，從助理幹起，跟著家族長輩經歷幾次政治風暴，讓她更漸成熟，做事接地氣。

二○二○年立委選舉，曾被綠營蘇治芬擊敗的張嘉郡，二○二四原被認為會重披戰袍，卻選擇退居二線爭取不分區立委，改由丁學忠出馬，透過藍白合戰略運用瓦解綠營，一舉奪下三席立委大獲全勝，為藍營寫下新紀錄，更在大罷免期間，成功保住丁學忠席位，把藍營勢力推向最高峰，她也間接為自身接棒加溫，聲勢看漲。

「從政不能光靠聰明、技巧，努力才是正道」，她直言，當助理時一步一腳印，幫民眾解決困難，到後來正式參選，許多長輩主動組成「千歲助選團」幫她選上立委，深深體悟出為政之道，只有付出更多努力，鄉親自有感受，所以「當一個好縣長是要付出很多，才能實現理念價值」。

2026九合一選舉 張嘉郡 雲林縣選舉

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