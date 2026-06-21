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蘇巧慧泰山站台力挺李宇翔 宣布推動北台首學文化廊道及輕軌

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
蘇巧慧及李宇翔與在場民眾合影。記者黃子騰／翻攝
蘇巧慧及李宇翔與在場民眾合影。記者黃子騰／翻攝

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚至泰山區頂泰山巖活動中心，出席新北市議員李宇翔地方座談會。蘇巧慧表示將持續和李宇翔合作，加速推動五泰輕軌和泰板輕軌、更新泰山老舊街區，打造北台首學文化廊道，打造在地人認同、外地人喜愛的泰山。

2026九合一選舉

蘇巧慧今天上午先至三芝出席小基隆福成宮天上聖母遶境活動，下午3時許又參加市議員參選人戴翎育舉辦的五股座談會，晚間馬不停蹄又到泰山出席李宇翔舉辦的地方座談會。

蘇巧慧表示，有兩百多年歷史的古廟「頂泰山巖」，不僅石雕、彩繪工藝精彩，更是地方的信仰中心。另外1763年設立的泰山明志書院，是北台灣第一座書院，更是泰山人的驕傲，未來若能擔任新北市長，將推動北台首學文化廊道，以書院為中心，串連頂泰山巖與下泰山巖，結合文史與地方創生，讓大家在散步、參拜時能更認識泰山。

蘇巧慧盛讚李宇翔不斷為泰山爭取資源與預算，推動AI智慧紅綠燈、人行道整頓和雙層巴士等，問政與服務都滿分，絕對是五股、泰山、林口鄉親值得信賴的人選。

李宇翔表示，上任以來與里長攜手推動地方改善，包含翻新人行道與公共廁所、增設停車空間等。每一個會期都緊盯塭仔圳重劃區開發、泰山周邊捷運站規劃與行人環境改善進度等，就是為了要解決五股、泰山、林口鄉親大大小小的生活問題。李宇翔說，他和蘇巧慧每一天都拚盡全力，希望讓新北更好，期盼年底選舉大家能給予兩人最大的支持。

蘇巧慧及李宇翔受到在場民眾熱烈歡迎。記者黃子騰／翻攝
蘇巧慧及李宇翔受到在場民眾熱烈歡迎。記者黃子騰／翻攝

蘇巧慧表示將持續和李宇翔合作，加速推動五泰輕軌和泰板輕軌。記者黃子騰／翻攝
蘇巧慧表示將持續和李宇翔合作，加速推動五泰輕軌和泰板輕軌。記者黃子騰／翻攝

2026九合一選舉 新北市選舉 蘇巧慧 李宇翔 泰山

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