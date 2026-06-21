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核二重啟成新北市長選舉話題 支持者：台灣需要核電當基載 無關政治

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
核二重啟成為新北市長選舉話題，野柳發展社區發展協會理事長張永耀說，台灣需要核電當基載，支持重啟無關政治。圖／翻攝自GoogleMap
核二重啟成為新北市長選舉話題，野柳發展社區發展協會理事長張永耀說，台灣需要核電當基載，支持重啟無關政治。圖／翻攝自GoogleMap

新北市萬里區核二廠重啟成為年底市長選舉議題，野柳發展社區發展協會理事長張永耀說，核二重啟對在地人並不公平，但台灣目前迫切需要核能只能接受。藍、綠贏就贏了，輸就輸了，核電是台灣的「救命仙丹」，討論重啟和政治沒關係。

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張永耀表示，台灣是海島國家，本身像煤炭、石油等發電資源非常稀缺，高山地形水力發電也有盲點。因為緯度在北回歸線上，太陽能發電也不像外蒙古陽光熱，溫度高。至於風力發電，春天、秋天沒有什麼風，要當基載電力，的條件還差很遠。

張永耀說，台灣是個海島，不像歐洲的國家，電網可以併聯。德國缺電跟法國買，荷蘭的風力，用風發電就自己用不完，還可以賣給外國。反觀台灣，不只並聯電網，兩岸高度不確定性，對方稍微「一個不小心給你咳嗽一下」，封鎖海域兩周，台灣真的就叫天天不應，叫地地不靈。

反核陣營中有人主張不要重啟核二、核三，直接興建核五、核六，張永耀表達支持，指在地人已經承受三、四十年的壓力，核二重啟對他們來說是不公平的。只是因為台灣有用電急迫性，短期間沒有其他選項，地方民眾只能接受。他樂見未來興建核五關核二，興建核六關核三。核二、核三廠區內，如果可以增加機組也可以討論。

各方關注核二重啟對年底新北市長選情的影響，張永耀表示，擁核者中理性的人，應該比反核者多，他支持重啟核電跟政治無關，單純就是因為台灣是島國，以核電做為基載電力比較可靠，可以說是目前台灣經濟發展的救命仙丹。以後如果有更好的能源，再來「會合」就好。

張永耀說，談該電是討論國家發展的大方向，跟藍綠政治沒有關係，中國五千多年的歷史，分分合合、打打殺殺，「他們」贏了就贏了，輸了就輸了，跟發電一點關係的沒有，要就事論事，不要混在一起，重點在要讓民眾過上好生活。

萬里區一名支持重啟核二廠，但不具名的里長表示，核二廠運作了四十年，沒有發生什麼狀況。台灣現在既然缺電，在安全的前提下，他支持重啟核二廠，只是反對核廢料一直放在核二廠，但現在送不出去。如果有其他去處，他當然要求把核廢料移出核二廠。至於重啟核電對選情的影響，他認為是兩回事，也難以評估。

2026九合一選舉 核二 核電 新北市選舉

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