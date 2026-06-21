蔣萬安批綠營抹黑 喊話雙北攜手打造台灣發展雙引擎

台北市長蔣萬安今晚出席「董事長開講」板橋場粉絲見面會，為國民黨新北市長參選人李四川站台助講。蔣萬安表示，近期民進黨陣營不斷針對李四川發言及公開行程大做文章，甚至以放大鏡、顯微鏡檢視李四川，但最後仍找不到缺點，只能透過抹黑、造謠與雙重標準進行攻擊，呼籲選民用選票拒絕惡質抹黑的選舉文化。

蔣萬安表示，最近看到許多針對李四川的批評，讓他忍不住要替李四川抱不平。他指出，李四川只是提到「三重」二字台語就遭到大肆批評，但賴清德總統、行政院前院長蘇貞昌過去也曾使用相同說法，卻完全沒事，凸顯民進黨慣用雙重標準檢驗他人。

蔣萬安也提到，日前蘇巧慧遲到，而李四川因趕赴下一個行程提前離開活動，遭批評為刻意不理會對手；另一次因現場人潮及媒體器材阻擋，未能注意到對方，也被解讀為刻意繞道避開。他批評，民進黨無所不用其極挑李四川毛病，但最後仍找不到問題，只能透過抹黑與造謠操作選舉。

蔣萬安表示，自己與李四川共事多年，可以向所有市民保證，李四川心中始終掛念的是市民福祉與城市建設。他指出，李四川從基層公務員一路做起，40多年來始終如一，不是在工地督導，就是在前往工地的路上，「川伯的履歷不是寫在漂亮的紙上，而是寫在新北29區的道路、橋梁與建設上。」

蔣萬安說，李四川過去在高雄、台北及新北服務期間，憑藉專業與執行力獲得各界肯定，甚至包括民進黨民意代表也曾公開稱讚他是「會做事的人」。他也以台北市汙水下水道建設為例表示，李四川過去擔任衛工處長時，經常與同仁穿著不透風的青蛙裝深入地下管線巡查，長年默默守護城市基礎建設，是「守護城市的地下英雄」。

談到雙北未來發展，蔣萬安表示，根據人口活動數據，台北與新北早已是一日生活圈與生命共同體，雙北也雙雙躋身全球幸福城市前50名。未來若李四川當選新北市長，雙方將攜手推動育兒友善城市、無菸城市、捷運路網建設、蘆社大橋及30分鐘生活圈等政策，共同打造雙北成為台灣發展雙引擎。

蔣萬安也將矛頭指向中央政府。他表示，近期日本與菲律賓進行海域畫界談判，攸關我國漁民權益與國家主權，但中央政府未積極表達立場，令人失望。他提到李四川出身討海人家庭，父親曾遭菲律賓扣留，因此更能體會漁民辛苦與基層人民處境。

此外，蔣萬安也聲援台東縣長饒慶鈴，認為饒僅透過錄影方式替台東鳳梨釋迦農民爭取訂單，卻遭貼上統戰標籤並不公平。他批評民進黨政府不僅未協助農民拓展市場，還將外銷問題歸咎於國內消費不足，甚至揚言調查相關農業團體，形同以政治手段干預農業發展。

蔣萬安最後表示，今年選舉是價值的選擇，希望選民用選票還給認真、善良、專業的李四川一個公道，同時拒絕惡質抹黑文化，守護國家主權、漁民生計及農民權益。他並高喊支持李四川、支持江啟臣，獲得現場群眾熱烈回應。

台北市長蔣萬安今出席「董事長開講 粉絲見面會」，為國民黨新北市長參選人李四川站台。記者張策／攝影

民眾黨主席黃國昌（左三）、台北市長蔣萬安（左四）、國民黨新北市長參選人李四川（右二）、國民黨台中市長參選人江啟臣（右一）今晚出席板橋場「董事長開講 粉絲見面會」。記者張策／攝影