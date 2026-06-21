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核電重啟衝擊綠營選情？反核幹部：對民進黨很生氣 但「票數應該流失不多」

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
民進黨政府放行核二重啟，北海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖認為，雖然對民進黨很生氣，但要反核人士把票投給國民黨，那也是投不去的。圖／翻攝自GoogleMap
民進黨政府放行核二重啟，北海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖認為，雖然對民進黨很生氣，但要反核人士把票投給國民黨，那也是投不去的。圖／翻攝自GoogleMap

民進黨政府放行核二重啟，會不會衝擊新北市長綠營選情？北海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖認為，反核人士大概都是支持綠的，大家雖然生氣，賴清德總統違反黨綱棄守非核家園，但要反核人士把票投給國民黨，那也是投不去的。

2026九合一選舉

郭慶霖說，核三廠去年5月17日除役後，本來可以很驕傲的說，台灣終於成為全世界第二個非核家園的國家，但因為能源轉型的問題，速度又趕不上，「只好拿老舊核電廠開刀」，立法院今年5月13日修正「核子反應器設施管制法」，讓核電廠可以延役20年。

郭慶霖表示，能源轉型沒有轉過來，是民進黨失敗的地方。台灣禁不起任何的核風險，既然能源轉型轉不過，一直說缺電，反核的他可以退而求其次，請國民黨提出興建核五、核六，八個機組夠了。他也要跟民進黨說，既然非核家園不玩了，用舊的太危險，乾脆就蓋一個新的核電廠。

郭慶霖認為，對民進黨來說，重啟核電對選情的影響是「兩面刃」，面對AI產業龐大電力需求，重啟核電能緩解產業用電焦慮，爭取產業界與部分重視經濟選民的支持，但也可能激化環保團體與反核基本教義派的反彈。

重啟核電對今年新北市長選舉有什麼影響？郭慶霖說，以反核的人的立場來說，即使對賴總統違反民進黨黨綱，沒有堅持非核家園理念，很討厭民進黨，很生氣民進黨，但「你說要把票投給國民黨，那是投不下去的」，所以流失的應該不多。

2026九合一選舉 新北市選舉 民進黨 綠營 核電 核三廠 國民黨

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