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江啟臣提「旗艦城市」願景 台中要與雙北共組台灣旗艦隊
董事長開講節目今天到板橋舉行粉絲見面會，國民黨台中市長參選人江啟臣出席活動發表市政願景指出，台中要從幸福城市邁向「旗艦城市」，且不能孤軍奮戰，要與台北市、新北市建立跨區域合作機制，雙北、台中共好，一起提升台灣國際競爭力。
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江啟臣表示，過去8年在台中市長盧秀燕帶領下，台中多次獲評最幸福城市，但台中必須超越現在的自己，從幸福城市升級為旗艦城市，台中擁有空港、海港及優越的產業與地理條件，是中台灣唯一的直轄市，也是中台灣門戶，具備成為「亞洲新核心、世界新都心」潛力。
江啟臣提出安養、安家、移居樂活等政策，還有智慧化、國際化與永續化三軸轉型，並推交通、公共安全、產業就業、健康照護、文教社福及城市韌性等五大升級面向。
江強調，台中不能孤軍奮戰，雙北與台中透過高鐵已形成一日生活圈，未來應打破城市藩籬，在產業、觀光、文化與青年發展等領域強化合作。
江啟臣表示，隨著台中國際會展中心啟用，市府將推動會展經濟，並結合雙北資源，共同辦理大型展覽與國際招商活動，台中可與雙北組成「台灣旗艦隊」，共同參與國際展會，行銷台灣產業，讓台灣產品與品牌走向世界。
如何合作，江啟臣提出三項做法，包括建立三市政府局處固定交流機制，推動政策合作與資源共享，其次是串聯場館、展覽與觀光活動，第三則是深化青年培力與創新交流，透過共享空間、創業育成中心及青年交流平台，促進三市青年創意與創新能量合作發展。
江啟臣表示，未來無論是台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川或民眾黨主席黃國昌，都是台灣重要政治力量，希望能攜手合作，共同打造兼具效率、溫度與國際視野的治理模式，透過三市強強聯手，共同帶領台灣走向世界，台北支持蔣萬安、新北支持李四川、台中支持江啟臣「台灣萬事成」。
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