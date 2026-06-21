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怒轟綠營抹黑李四川 黃國昌籲選民檢驗權力是否被濫用

聯合報／ 記者張策葉德正／新北即時報導
「董事長開講 粉絲見面會」今在板橋體育館登場，不少藍營及白營民代出席參與。記者張策／攝影
「董事長開講 粉絲見面會」今在板橋體育館登場，不少藍營及白營民代出席參與。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今晚出席「董事長開講」板橋場粉絲見面會，民眾黨主席黃國昌到場站台，並手持李四川後援會旗幟登台助講。黃國昌表示，李四川多年來靠著自身努力從基層公務員一路打拚，卻只因選舉，而遭受綠營抹黑攻擊；他也再度點名民進黨新北市長參選人蘇巧慧家族爭議，質疑執政黨利用國家機器護航，呼籲選民檢驗政治人物掌握權力後是否濫權圖利家人。

2026九合一選舉

黃國昌表示，6月6日民眾黨在新莊成立議員聯合競選總部，從那一天開始，也成為李四川最堅強的後援會。他強調，新北這一戰非常重要，「守住新北，才能守住台灣；守住李四川，才能守住台灣人最純樸的價值」。

黃國昌說，一個政治人物無法選擇自己的家人，但可以選擇掌握權力後要怎麼使用權力，是像李四川一樣每天捲起袖子為市民打拚，還是濫用權力幫自己的家人或特定權貴謀取利益。他認為，這才是人民真正應該檢驗政治人物的標準。

黃國昌表示，李四川從小生長在窮苦家庭，一步一步完成學業、進入公務體系，靠著自己的努力打拚至今。他認為，李四川的人生故事代表過去許多台灣人相信的價值，也就是只要肯努力、肯認真，即使出身貧困家庭，仍然能透過自己的雙手追求理想人生。

黃國昌說，過去幾個月來，一名靠著自己努力、長年在不同職務上替市民服務的公務員，卻因為一場選舉被抹黑成黑道，「曾幾何時，台灣變成了這樣的社會？」他強調，李四川從來沒有迴避自己的家人，也沒有切割家人，但真正應該被檢驗的是，李四川掌握公權力後，是否曾替家人爭取特權、從國家獲取不法利益。

黃國昌表示，民眾黨批評蘇巧慧，從來不是因為其父親曾擔任行政院長，而是因為蘇巧慧家族企業涉及接受國發基金、經濟部及文化部等政府資源補助與投資的爭議。他質疑，一家長期虧損的公司，為何能持續獲得國家資源挹注，「什麼時候我們允許掌握權力的政治人物家族，可以做這種事情？」

黃國昌指出，民眾黨議員參選人林子宇、陳怡君等人近幾個月持續追查相關案件，希望主管機關說明是否符合公職人員利益衝突迴避法規範，但相關部會始終沒有正面回應。他批評，當違法疑慮如此明確時，民進黨政府卻持續遮掩與護航，「這不只是民進黨內特定派系的墮落，而是整個國家體制的腐敗與墮落」。

黃國昌表示，今年的新北市長選舉不只是人選之爭，更是價值選擇。他說，選民要選擇的是正直誠信還是說謊欺瞞，是選擇一個認真做事的人，還是選擇容許權力被拿來圖利家族。他相信多數新北市民都會做出正確選擇，支持一位長年為台灣打拚、腳踏實地做事的人。

最後黃國昌高喊支持李四川，並呼籲支持者站出來成為李四川最堅定的後援力量，現場民眾則以掌聲及歡呼聲回應。

民眾黨主席黃國昌今天出席「董事長開講 粉絲見面會」，手持李四川後援會旗幟上台為李四川站台助講。記者張策／攝影
民眾黨主席黃國昌今天出席「董事長開講 粉絲見面會」，手持李四川後援會旗幟上台為李四川站台助講。記者張策／攝影

2026九合一選舉 新北市選舉 李四川 黃國昌 蘇巧慧

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