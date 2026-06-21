李四川提三大施政藍圖　AI產業、交通共治、法規鬆綁

國民黨新北市長參選人李四川今天出席節目「董事長開講」板橋場活動，提出三大政策願景，包括打造新北AI高科技產業廊帶、打通雙北交通建立共同治理，以及推動行政法規鬆綁，他強調，新北未來十年的競爭力關鍵，在於掌握AI產業發展機會、完善交通路網及提升行政效率，讓年輕人有工作機會、中高齡勞工有保障，也讓企業願意投資新北。

李四川表示，AI時代已是現在進行式，全球都在爭取AI產業投資，台灣不能慢，新北更不能慢，新北有完整產業基礎與區位優勢，未來應結合台北市北士科、內湖、南港等科技聚落，向新北蘆洲、五股、淡水、新店、土城及樹林等地延伸，打造北台灣AI高科技產業廊帶。

李四川指出，推動AI產業不只是招商，更重要的是培育人才，他主張在中小學推動AI學習課程，提早培養科技人才，同引進科技企業與高薪工作機會，讓年輕人能夠留在新北發展，希望透過產業升級帶動薪資成長，讓新北不只是居住城市，成為青年就業與創業重要基地。

李四川也說，AI發展帶來機會也可能造成產業衝擊，許多中高齡勞工面對新技術變革，政府不能只要求勞工轉型，卻沒有提供協助，未來將建立AI轉型社會安全網，擴大職業訓練、就業媒合及企業輔導措施，協助中小企業導入AI技術，也讓既有員工能夠透過培訓持續留在職場。

在交通建設部分，李四川表示，雙北是共同生活圈，許多人住在新北、工作在台北，也有人住在台北、生活在新北，交通建設不能各自為政，他主張建立雙北共同治理機制，包括蘆社大橋、民生汐止線、汐東線、環狀線南北環、萬大樹林線及中和光復線等重大建設，是雙北30分鐘生活圈的重要骨架。

李四川表示，自己在公務體系服務42年，深刻了解行政程序對城市發展的重要性，許多投資案推動困難，並非沒有資金或需求，而是受到法規限制及行政程序影響，導致企業投資意願降低，也讓公務員在執行公務時綁手綁腳。

過去協助推動輝達投資案時，就曾面臨法規規定土地只能出售、不能出租的問題，但企業需求卻是承租土地，最後經過長時間與中央溝通協調，歷經近一年才完成制度調整，許多法規已跟不上產業發展速度，未來必須持續檢討修正。

李四川表示，未來若當選市長，將推動行政法規鬆綁及流程簡化，建立合理授權機制與跨局處協調平台，協助企業排除投資障礙，同時建立廉潔透明的行政文化，讓公務員敢負責、敢創新，也讓企業願意來新北投資。

李四川說，市長未必需要親自處理每項業務，但一定要聽得懂專業、看得懂問題，才能做出正確判斷並帶領團隊解決問題，自己長年在工程與行政第一線工作，習慣到現場了解問題癥結，也因此更能掌握實際需求。

李四川指400萬新北市民是他的靠山，這場選舉不只是選出下一任市長，而是在決定新北未來十年的發展方向，一起把 AI 產業帶進來，一起改善行政法規，讓甘苦人不再被別人看不起，為新北拚一口氣，為孩子拚一個未來，為台灣拚一個第一，新北站起來，新北要拚台灣頭。

國民黨新北市長參選人李四川今天出席董事長開講板橋場，新北市副市長劉和然也到場支持。記者許正宏／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天出席董事長開講板橋場，新北市副市長劉和然也到場支持。記者許正宏／攝影