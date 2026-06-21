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選戰遭檢驗家人…李四川憶辛苦童年：可以檢驗李四川 不要糟蹋艱苦人家庭

聯合報／ 記者葉德正張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今天出席董事長開講板橋場，提及自己是辛苦家庭出身，與對手是政治世家形成強烈對比。記者許正宏／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天出席董事長開講板橋場，提及自己是辛苦家庭出身，與對手是政治世家形成強烈對比。記者許正宏／攝影

新北市長選戰愈打愈熱，國民黨新北市長參選人李四川今出席節目「董事長開講」板橋場，提及自己身為討海人的父親，對比對手蘇巧慧是政治世家，他深知基層家庭的辛苦與無奈，家裡七個兄弟姐妹各自走個不同的道路，對於對手攻擊弟弟一事，他認為，人犯錯要承擔，但不能因家庭有人跌倒，就抹黑成都是黑道，不能因辛苦人沒背景，可以檢驗李四川，「但不要糟蹋艱苦人的家庭」。

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李四川今天現身活動會場時，引起現場民眾歡呼，不同於上一場三重場，這次他採取感性訴求，提及父親當年被菲律賓扣留一事，強調自己出身基層討海人家庭，希望與對手蘇巧慧形成對比。

李四川說，自己這輩子大部分時間都在工地、水溝邊、橋梁旁和道路上解決問題，今天他想談的不是建設，而是一個家庭的故事，父親是小琉球討海人，不是什麼院長、董事長，而是靠著出海捕魚養活一家人的漁民。

李四川再次回憶當年父親出門討海被扣留菲律賓一事，當年為了把船跟人贖回來，花了當時的天文數字15萬元，家裡從此背負沉重債務，父親返家後身體狀況變差，仍然撐起一家人的生活，父親用一輩子告訴孩子，家再苦也要撐，日子再難也要負責。

李說，每次到金山、萬里、瑞芳、貢寮等沿海地區，看見漁船出港，都會想起父親當年的遭遇，政府應積極維護漁權，釐清海域界線，站在台灣漁民這一邊，成為漁民最堅強的後盾，讓每一位出海討生活的人都能平安返家。

李四川說，自己無法接受一個艱苦打拚的家庭因為選舉遭到抹黑，不能因一個家庭裡面有人跌倒，就把整個家庭抹成黑道「不能因為甘苦人沒背景，就糟蹋窮人」。

李四川提到，自己共有七個兄弟姐妹，家中三個妹妹很早就外出工作貼補家用，大弟弟年輕時也曾跟著出海捕魚，賺錢供家裡生活與兄弟姊妹讀書，如今仍靠賣涼茶維生，每個兄弟姐妹都有自己的人生道路，人犯錯要面對，走錯路要承擔，但不該因此否定一整個家庭數十年的努力與付出。

他批評蘇巧慧擁有完整選舉系統與政治資源，卻利用選舉機器攻擊對手家庭，窮人沒有特權、沒有後台，更不應該成為政治鬥爭的犧牲品，「你可以檢驗李四川，但不要侮辱辛苦人，不要踐踏窮人家庭。」

他也指出，選戰至今，太太、兒子到房產資料都被放上網路討論，連居住社區的鄰居都受到影響，讓他感到相當過意不去，民主選舉本應檢驗候選人的政策與能力，而不是把家人拖出來羞辱。

李四川也回憶當年在岡山農工就讀時，教學組長與老師們利用課後時間替經濟弱勢學生加強課業，讓他獲得翻身機會，政府應該做人民的貴人，如果孩子因貧窮而失去機會，政府應該拉他一把，青年想創業，政府應該扶持，中年人遭產業淘汰，政府應該協助轉型，老人孤單無助，政府則應陪伴照顧。

李四川說，政府資源不應成為政治家族的私產，更不能一代傳一代，只服務特定的人，新北市需要的不是選舉機器，而是真正能解決問題的人；若有機會擔任市長，他會記得討海人家庭的苦，也會記得一路上幫助過自己的人，讓市府成為弱勢家庭最可靠的依靠。

2026九合一選舉 新北市選舉 李四川 蘇巧慧 國民黨

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