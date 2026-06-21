蘇巧慧細數爭取五股北出匝道政績 推公辦都更改善五股街道空間

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席新北市議員參選人戴翎育五股座談會，現場500名民眾熱情高喊：未來市長好。蘇巧慧盛讚戴翎育雖是新人，但她已累積許多地方服務經驗，更有新時代創新的觀念，未來若能進新北市議會勢必是新北隊的即戰力。

蘇巧慧表示，五股重劃區的外來人口持續增加，學校、市場、圖書館、停車場等公共場域仍有增設的空間，她要盤點相關基礎設施，盡可能運用還未開發的公有空間。同時也要藉都市更新改善人行環境，以公辦都更介入，透過都市更新改善區域人行環境與街道公共空間。除了現有的新北工商展覽館外，能夠新建一處具國際級水準的會展中心，滿足新北市科技產業、新興產業的展覽、會議需求，讓新北的產業能夠被世界看見。

蘇巧慧指出，目前五股是新北市青壯年佔比最高的區域，更需要新世代的人才為五股服務，戴翎育提出「智慧疏導計畫」、「城市空間抽屜」等政見，就是用新觀念、新方法解決老問題。期盼鄉親能夠支持，讓新世代的人才接棒打拚。

蘇巧慧也細數自己和在地立委、議員，爭取的國道1號五股交流道增設北出匝道，已於去年10月27日提前通車；北出往台64匝道拓寬改善也已於2026年5月7日提前通車，未來她會繼續追蹤計劃其餘工程的相關進度，期盼讓五股鄉親有更方便的生活環境，和戴翎育一起「讓五股再升級」。

戴翎育表示，她在賴秋媚議員身邊服務超過10年，也在立法委員吳秉叡辦公室服務過，中央、地方經驗皆具備，期盼能得到五股鄉親最大的支持跟鼓勵，讓五泰林多一席，繼續為五泰林的建設打拚。戴翎育也提出提高新北長輩健保補助、提升公托量能，興建大型的醫療院所的主張，盼能從孩童照顧到長輩，讓五股鄉親生活更舒適。