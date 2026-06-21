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遭蔣萬安嗆應跟鄭麗文有很多共通話題 沈伯洋酸：以問答問是他專長

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋（中）今天前往木柵集應廟參拜，不少支持者趕往現場加油打氣。記者胡經周／攝影
民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋（中）今天前往木柵集應廟參拜，不少支持者趕往現場加油打氣。記者胡經周／攝影

台北市長蔣萬安昨被問是否找國民黨主席鄭麗文站台時，稱尊重黨部安排，卻被民進黨北市長參選人沈伯洋酸，兩人很多議題態度沒有差別，為何要迴避問題。蔣反嗆指沈稱要去北京交流應會有很多共通話題。沈下午受訪則稱，蔣萬安面對問題都很擅長「以問答問」，但可能不了解前後背景，他要強調交流不應有政治前提，若只想把所有的事情鎖在跟一個國家的時候，這才是操作不當。

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沈伯洋表示，當時接受專訪時所說，是沒有政治前提、對等情況下台北應該要跟北京交流，且當時所強調的是交流不能只鎖在跟一個國家，還是一個有政治前提國家，例如跟日本交換小貓熊不需要承認什麼政治前提，但如果今天跟中國大陸交流時有這個政治前提，這是麻煩的地方，若只想把所有的事情鎖在跟一個國家的時候，這個才是操作不當。

媒體問到蔣萬安力挺研考會主委殷瑋近日頻上火線與綠營交鋒，沈伯洋則說，政務官替政策說明、辯護，本來就是行政體系應有職責，但當市民對市政提出疑問時，最需要回應的人應該是作為市府首長的蔣萬安，而不是透過其他人代為發聲。以日前淹水問題，外界關心部分地區工程已經完成，為何仍發生積淹水，這類問題並不複雜，市長應能夠直接向市民說明，而不是讓議題在政治攻防間失焦，呼籲面對公共議題時，市府不要「問A答B」，也不要透過反問方式迴避問題，應直球對決。

民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋（中）今天前往木柵集應廟參拜。記者胡經周／攝影
民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋（中）今天前往木柵集應廟參拜。記者胡經周／攝影

民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋（左）今天前往木柵集應廟參拜，不少支持者趕往現場加油打氣。記者胡經周／攝影
民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋（左）今天前往木柵集應廟參拜，不少支持者趕往現場加油打氣。記者胡經周／攝影

針對蔣萬安日前回應鄭麗文站台議題時，反酸沈伯洋曾說過不排除赴北京交流，雙方應該有許多共同話題，沈伯洋（中）回應，當時受訪談到的是，在「沒有政治前提」以及「對等狀況」下，台北當然可以與北京交流，這才是完整原意。記者胡經周／攝影
針對蔣萬安日前回應鄭麗文站台議題時，反酸沈伯洋曾說過不排除赴北京交流，雙方應該有許多共同話題，沈伯洋（中）回應，當時受訪談到的是，在「沒有政治前提」以及「對等狀況」下，台北當然可以與北京交流，這才是完整原意。記者胡經周／攝影

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 沈伯洋 鄭麗文 國民黨

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