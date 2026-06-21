影／被蔣萬安說要與北京交流？沈伯洋指「有落差」：在沒有政治前提下

民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋今天前往木柵集應廟參拜，針對蔣萬安日前回應鄭麗文站台議題時，反酸沈伯洋曾說過不排除赴北京交流，雙方應該有許多共同話題，沈伯洋回應，相關說法與當時原意有所落差。並指出，當時受訪談到的是，在「沒有政治前提」以及「對等狀況」下，台北當然可以與北京交流，這才是完整原意。

沈伯洋說，問題從來不在於是否與北京交流，而是在於不能把台北的對外交流不能鎖在單一國家，還是一個有要求政治前提的國家。

沈伯洋舉例表示，小貓熊與日本交流時，並不需要接受任何政治條件，也不需要承認任何前提，但如果與中國交流有政治前提，這才是真正麻煩的地方。

沈伯洋也提到，鳳梨釋迦議題的核心從來不是農產品本身，而是台灣應該將產品與城市行銷到全世界，而非只依賴單一市場。沈伯洋表示，這也是他長期主張推動「無限城論壇」的原因。

民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋（中）今天前往木柵集應廟參拜。記者胡經周／攝影