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一日跑遍北海岸、五股、泰山幫小雞站台 蘇巧慧：新北隊都是一時之選

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
蘇巧慧、戴翎育與參加座談會的民眾開心合影。記者黃子騰／翻攝
蘇巧慧、戴翎育與參加座談會的民眾開心合影。記者黃子騰／翻攝

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天行程滿檔，上午先至三芝出席小基隆福成宮天上聖母遶境活動，下午3時許又參加市議員參選人戴翎育舉辦的五股座談會。蘇巧慧表示，新北隊非常團結，且大家都是準備好的一時之選，希望讓鄉親看到努力跟誠意。

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參選新北市第二選區議員的戴翎育，今天下午3時在五股區天乙路集賢市民活動中心舉辦「慧做事 育起贏」座談會，吸引許多在地民眾前來。參選新北市長的立法委員蘇巧慧也特地到場力挺，受到在場民眾熱烈歡呼大喊凍蒜。

蘇巧慧表示，今天一早到三芝大拜拜在北海岸繞了一大圈，三芝、金山、石門、萬里走透透，現在又來到五股跟戴翎育一起和五股的鄉親報告願景。晚上還要跟李宇翔一起在泰山跟大家見面。蘇巧慧說，新北隊這次真的非常團結，而且大家都是準備好的一時之選，希望能讓各位鄉親看到我們的努力跟誠意。

關於對手李四川團隊有新的T-shirt跟牛仔的鴨舌帽，要打年輕牌，媒體詢問蘇巧慧會不會設計不一樣的競選小物，或讓團隊有新的衣服？蘇巧慧表示團隊一直有非常多設計物，不管是服飾類或者是鄉親喜歡的、實用的小物件。比如年初走訪菜市場的時候的彩色菜瓜布，或是不織布購物袋，大家都非常喜歡。有很多小物正在設計規劃中，很快就會跟大家見面，希望大家關注、期待。

媒體詢問蘇巧慧之前曾推出皮克敏活動引起熱潮，未來會不會推這一系列來吸引年輕族群？蘇巧慧表示，自己非常重視版權、授權，所有的活動和舉辦的各個項目，包括像「水獺媽媽說故事」，都一定會取得授權。也希望能夠跟更多年輕、創意的插畫家、動畫家，各種創意人才互相合作。希望在競選過程中，或是未來有機會帶領整個新北市府，都希望整個新北市能成為大家的大舞台、最好的畫布、最好的展演場，讓各種人才在這裡可以演出精彩。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧出席戴翎育五股《慧做事 育起贏》座談會。記者黃子騰／翻攝
民進黨新北市長參選人蘇巧慧出席戴翎育五股《慧做事 育起贏》座談會。記者黃子騰／翻攝

蘇巧慧表示新北隊非常團結，且大家都是準備好的一時之選，希望讓鄉親看到努力跟誠意。記者黃子騰／翻攝
蘇巧慧表示新北隊非常團結，且大家都是準備好的一時之選，希望讓鄉親看到努力跟誠意。記者黃子騰／翻攝

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