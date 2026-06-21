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何欣純菲律賓後援會成立 提3大政見爭取支持

中央社／ 台北21日電
民進黨籍立法委員何欣純（前右）競選台中市長，菲律賓後援會21日在馬尼拉成立，由菲律賓台灣同鄉會會長白適榮授旗。中央社
民進黨籍立法委員何欣純（前右）競選台中市長，菲律賓後援會21日在馬尼拉成立，由菲律賓台灣同鄉會會長白適榮授旗。中央社

民進黨籍立法委員何欣純競選台中市長，菲律賓後援會今天在馬尼拉成立。何欣純發表政見主打放寬敬老愛心卡使用限制、推動兒童營養津貼，以及強化支持傳統產業與中小企業，爭取旅菲台灣鄉親支持。

2026九合一選舉

何欣純競選台中市長菲律賓後援會成立大會今天中午在馬尼拉青山區舉行，結合菲律賓台灣同鄉會端午節聯誼聚餐，席開28桌，超過300人參加，現場氣氛熱絡。

何欣純菲律賓後援會成立活動由菲律賓台灣同鄉會會長白適榮主持，出席人士包括立法委員何欣純、鍾佳濱，台中市議員李天生、張家銨，台中市議員候選人詹智翔、蔡怡萱，以及春水堂科技娛樂公司董事長孟義超等人。

何欣純致詞表示，適逢端午節前夕，能與旅居菲律賓的台灣鄉親團聚別具意義，也藉此向海外支持者說明自己的施政理念與未來規劃。

她介紹，台中目前人口已超過287萬，是台灣第二大城市，也是重要產業重鎮，而城市發展成果背後，是許多海外台商與僑胞的長年貢獻。

談及政見，何欣純表示，若當選市長，將放寬台中市現行「敬老愛心卡」使用限制，讓長者搭乘交通工具更便利，且能在農會、超商、超市及藥局消費使用，點數不歸零。

何欣純並主張推動兒童營養津貼，搭配中央政策，規劃為台中市孩童提供每月1500元補助，減輕年輕家庭負擔，提升生育意願。

在產業政策方面，何欣純表示，人工智慧（AI）與半導體產業快速發展，帶動政府稅收，而台中是工具機、汽車零件與五金製造重鎮，自己若當選，將是最了解產業需求的市長，投入更多資源扶植中小企業及傳統產業。

何欣純最後呼籲旅菲台灣鄉親協助向居住在台中的親友宣傳，惠賜一票，讓台中持續發展。

後援會成立儀式結束後，端午節聯誼餐會隨即登場，駐菲代表周民淦、馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）多位董事、菲律賓眾議院秘書長葛若菲（Cheloy E. Velicaria-Garafil）、台灣鄉親與僑界人士到場同歡。

白適榮說，今年同鄉會特別準備400顆肉粽與鄉親分享，希望大家在異鄉也能感受到濃厚節慶氣氛與家鄉味道。這些粽子不僅代表端午祝福，也象徵旅菲台灣人彼此扶持、心繫台灣的深厚感情。

民進黨籍立法委員何欣純（前中紫衣者）競選台中市長，菲律賓後援會21日在馬尼拉成立，現場嘉賓合影。中央社 115年6月21日 中央通訊社
民進黨籍立法委員何欣純（前中紫衣者）競選台中市長，菲律賓後援會21日在馬尼拉成立，現場嘉賓合影。中央社 115年6月21日 中央通訊社

菲律賓 何欣純 張家銨 2026九合一選舉 馬尼拉

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