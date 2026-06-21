沈伯洋指避談鄭麗文站台 蔣萬安反酸：他們應有很多共同話題

台北市長蔣萬安今天為台北市公私立小學畢業生頒發市長獎，配合小朋友擺出各種姿勢合影。蔣萬安會前被媒體問沈伯洋好奇為何避談邀請鄭麗文站台？還稱與鄭麗文立場沒有什麼差別。蔣萬安用一句話反酸沈伯洋：「他（沈伯洋）不是說要去北京交流嗎？他們應該有很多共同的話題。」

台北市長蔣萬安近日被問是否會找國民黨主席鄭麗文站台？蔣萬安表示尊重黨部安排。沈伯洋今天受訪時說蔣萬安與鄭麗文在軍購案上，他們的回應沒有什麼差別；鳳梨釋迦這件事上，立場也沒有什麼差別；自己提到雙城論壇應該跟世界接軌這件事情，他們的立場也沒有什麼差別。沈伯洋質疑如果蔣萬安與鄭麗文立場一直沒有什麼差別的話，為什麼要去迴避（輔選站台）這樣的問題？蔣萬安反酸「他（沈伯洋）不是說要去北京交流嗎？他們應該有很多共同的話題。」