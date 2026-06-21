社子島建設蔣萬安轟沈伯洋不了解 內政部審議通過就會進行開發

民進黨北市長參選人沈伯洋今赴社子葫蘆寺參香祈福，並強調社子兩側被基隆、淡水河環繞，但部分設施年久失修、夜間照明不足等，即便有葫蘆寺觀音佛祖庇佑，市府也應負起責任。北市長蔣萬安說，社子地區相關建設都有全力推進，甚至沈伯洋也許不是很了解，社子島開發只要內政部審議過，就會進行開發。

北市長蔣萬安今天下午幫國小市長獎畢業生頒獎，對於沈伯洋質疑涉子地區設施年久失修、夜間照明不足等，蔣萬安說，首先對於社子島周邊不管防洪牆加高、道路重新鋪設、及對防潮牆整體連通廊道改建、及濕地人行道重新改造，當然還有生態對紅樹林疏伐等，其實都有全力推進。

蔣說，甚至包括橋下的遊戲場整體改建工程等，相關路燈或設備如果有任何故障情形，市民只要隨時通報，市府都會即刻派修，也都有定期巡場機制，這些都有全面的進行。

媒體也追問蔣，沈伯洋提出社子島願景，並且將社子地區跟北士科串聯成一個產業聚落。蔣說，他想，沈伯洋也許不是很了解，社子地區、社子島目前的開發，目前都已經進到區段徵收，並且已報請內政部，屆時只要內政部審議過，北市府就會進行開發。

蔣萬安說，北市府就是以生態社子島為願景，秉持原則非常清楚，他也說過很多次就是「先安置、後拆遷，且分期分區進行開發。」所以包括產業引入包括社子大橋、福國路延伸橋、及關於新北蘆北地區整體開發的蘆社大橋等，其實整體就是雙北共治這是非常重要的一個樞紐，也是基隆河、淡水河整體改造，串起規畫願景。