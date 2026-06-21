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北市親水設施年久失修 沈伯洋舉「兩大河畔」盼打造文化景觀重鎮

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天上午到士林葫蘆寺參拜並談及河岸治理，他認為，現階段台北市很多親水設施有年久失修狀況，市府對公安建設應有責任，更以英國倫敦、法國巴黎為例認為河畔周邊應成為文化、景觀的重鎮。記者洪子凱／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天上午到士林葫蘆寺參拜並談及河岸治理，他認為，現階段台北市很多親水設施有年久失修狀況，市府對公安建設應有責任，更以英國倫敦、法國巴黎為例認為河畔周邊應成為文化、景觀的重鎮。記者洪子凱／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天上午到士林葫蘆寺參拜並談及河岸治理，他認為，現階段台北市很多親水設施有年久失修狀況，市府對公安建設應有責任，更以英國倫敦、法國巴黎為例認為河畔周邊應成為文化、景觀的重鎮，居民也都很關心親水設施養護。

2026九合一選舉

沈伯洋今天早上到葫蘆寺參拜談及地方特色與歷史表示，周邊十分靠近淡水河與基隆河，而親水設施也非常重要，在國外很多首都重鎮都靠近河畔包含倫敦泰晤士河、巴黎塞納河等，但現在台北市很多親水的運動設施，會有年久失修、照明不足，導致民眾使用有受傷風險，市府對公共安全、建設應要有責任。

沈伯洋說，包含很多球場年久失修在地方議員爭取下才加裝了緩衝墊，還有流動廁所、燈光照明，有沒有辦法讓大家感受到安全、有沒有定時清潔，應該都是在河岸想要從事運動休閒居民最關心。

而談到社子島發展沈伯洋也說，市府公聽會應是要聽居民意見，絕對不是政令的宣導，應該是要讓居民的意見能夠納入，社子島有很多傳統文化聚落，目前為止至少有九個聚落應該要怎麼被保存是沒有好好被討論，以及社子島過去禁建五十年是一個不正義歷史，也讓很多好的公共建設沒有辦法做，以及安置的方案有沒有辦法讓大家真的有辦法被安置，未來住回去所需要的金額如果如此龐大的話，那居民要怎麼辦，都是需要不斷去溝通的問題。

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