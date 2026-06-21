快訊

紐時記者出書爆料「川普白宮荒誕幕後」！部分內容搶先曝光

痛失愛犬12年！女子上班「接詐騙電話」氣炸 1天後劇情神反轉全家淚崩

世足賽／首度單場進4球！日本大勝突尼西亞寫一票紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

談台中中城再生 綠市長參選人何欣純：台中州廳是新起點

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純（右二）表示，台中州廳是台中非常重要的城市記憶，也是市民共同的文化資產，更應成為中城再生的新起點。圖／何欣純提供
民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純（右二）表示，台中州廳是台中非常重要的城市記憶，也是市民共同的文化資產，更應成為中城再生的新起點。圖／何欣純提供

國定古蹟台中州廳預計9月重新開放，民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純表示，台中州廳是台中非常重要的城市記憶，也是市民共同的文化資產，更應成為中城再生的新起點，未來若當選將規劃「中城文化觀光廊帶」，串聯舊城重要景點與街區，讓市民與觀光客願意走進舊城，重新活化觀光廊帶。

2026九合一選舉

何欣純說，台中舊城區曾是城市最熱鬧的核心，從台中火車站、綠川、柳川到中區老街廓與商圈，承載許多台中人的共同記憶。台中市前市長林佳龍推動綠川、柳川整治，曾成功帶動人潮回流中區，但近年因維護不足、活動減少、人潮退去，許多店面陸續歇業，令人感到可惜。

她說，自己高中就讀台中女中，青春歲月都在舊城區周邊活動，親眼見證過舊城區最繁華的時刻，而大學就讀國立成功大學歷史學系，更深刻體會城市發展不能忘記老台中的歷史紋理與文化故事。未來應透過文化保存、街區再生與觀光行銷並進，重新帶動中城區的人潮與城市經濟。

何欣純說，台中州廳重新開放後，市府應廣納文化、觀光及都市規畫等專業意見，規畫「中城文化觀光廊帶」，串聯台中州廳、台中火車站、綠川、柳川、台中公園、第二市場、宮原眼科、審計新村及周邊舊城街區，並結合未來國家級漫畫博物館發展契機，搭配連假觀光、親子活動、街區導覽、市集展演及青年創業進駐，讓動漫粉絲、親子家庭、年輕族群與外地旅客都能看見老台中的新魅力，讓中城再次成為台中的文化與觀光亮點。

民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純（中）表示，台中州廳是台中非常重要的城市記憶，也是市民共同的文化資產，更應成為中城再生的新起點。圖／何欣純提供
民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純（中）表示，台中州廳是台中非常重要的城市記憶，也是市民共同的文化資產，更應成為中城再生的新起點。圖／何欣純提供

台中州廳 何欣純 2026九合一選舉 台中市選舉

延伸閱讀

侯友宜芝加哥取經 新北大巨蛋將導入場館經濟與街區整合

從日治監獄演武場到文創地標，台中刑務所演武場如今蛻變為漫畫博物館

沈伯洋赴廟宇參拜 提士林社子親水設施市政願景

藍綠再度同場不同框 蘇巧慧、李四川赴三芝大拜拜王不見王

相關新聞

沈伯洋酸避談鄭麗文站台…蔣萬安1句話反酸爆：他們應有很多共同話題

北市長蔣萬安昨被問是否找國民黨主席鄭麗文站台？蔣稱尊重黨部安排。民進黨北市長參選人沈伯洋今酸，表示蔣跟鄭在很多議題態度沒有差別，為什麼要迴避站台問題？蔣萬安今天也被問及沈伯洋的說法，蔣萬安反酸，「他（沈伯洋）不是說要去北京交流嗎？他們應該有很多共同的話題。」

殷瑋第一線交鋒「弱化蔣萬安？」 沈伯洋：憂市府無法回應市民問題

北市府研考會主委殷瑋近日多次親上火線與綠營交鋒替台北市長蔣萬安辯護。不過國民黨議員秦慧珠昨表示，有時恐造成反效果「弱化蔣萬安」，引發討論。民進黨台北市長參選人沈伯洋則表示，當首長跑行程市民提出需求與問題，到底有沒有被聆聽、回應，比起交鋒他更擔憂市府無法回應市民所提出來問題。

社子島建設蔣萬安轟沈伯洋不了解 內政部審議通過就會進行開發

民進黨北市長參選人沈伯洋今赴社子葫蘆寺參香祈福，並強調社子兩側被基隆、淡水河環繞，但部分設施年久失修、夜間照明不足等，即便有葫蘆寺觀音佛祖庇佑，市府也應負起責任。北市長蔣萬安說，社子地區相關建設都有全力推進，甚至沈伯洋也許不是很了解，社子島開發只要內政部審議過，就會進行開發。

殷瑋戰第一線...外界感覺「市長很弱」？蔣萬安回應了

北市研考會主委殷瑋近期頻站上第一線製作短影音、上政論節目，舌戰民進黨參選人沈伯洋，國民黨議員秦慧珠認為，此舉會產生「市長很弱」觀感，被外界看笑話。蔣今被問是否覺得自己「被弱化」？蔣說， 對於市府團隊，尤其是政務官為政策來進行「有理有據」辯護及說明，他都全力支持。

蔣萬安避與鄭麗文同台？ 沈伯洋疑惑：立場差不多為何要躲

九合一大選年底登場，藍營地方傳出不願與國民黨主席鄭麗文同台憂成「票房毒藥」，台北市長蔣萬安昨被問到該問題更四度未正面回應僅表示尊重黨部安排，民進黨台北市長參選人沈伯洋說，蔣與鄭其實立場跟說的話沒什麼差別，不理解為何要去迴避該問題。

藍綠再度同場不同框 蘇巧慧、李四川赴三芝大拜拜王不見王

2026新北市長選戰持續加溫，民進黨新北市長參選人蘇巧慧與國民黨參選人李四川繼昨日不約而同前往金山、淡水參加地方宗教活動，今天再度先後前往三芝小基隆福成宮，參與金面媽祖祈安遶境的「三芝大拜拜」。不過兩人時間錯開，李四川提早約半小時抵達，蘇巧慧則在起駕時抵達，雙方未碰面，王不見王。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。