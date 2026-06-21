談台中中城再生 綠市長參選人何欣純：台中州廳是新起點

國定古蹟台中州廳預計9月重新開放，民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純表示，台中州廳是台中非常重要的城市記憶，也是市民共同的文化資產，更應成為中城再生的新起點，未來若當選將規劃「中城文化觀光廊帶」，串聯舊城重要景點與街區，讓市民與觀光客願意走進舊城，重新活化觀光廊帶。

何欣純說，台中舊城區曾是城市最熱鬧的核心，從台中火車站、綠川、柳川到中區老街廓與商圈，承載許多台中人的共同記憶。台中市前市長林佳龍推動綠川、柳川整治，曾成功帶動人潮回流中區，但近年因維護不足、活動減少、人潮退去，許多店面陸續歇業，令人感到可惜。

她說，自己高中就讀台中女中，青春歲月都在舊城區周邊活動，親眼見證過舊城區最繁華的時刻，而大學就讀國立成功大學歷史學系，更深刻體會城市發展不能忘記老台中的歷史紋理與文化故事。未來應透過文化保存、街區再生與觀光行銷並進，重新帶動中城區的人潮與城市經濟。

何欣純說，台中州廳重新開放後，市府應廣納文化、觀光及都市規畫等專業意見，規畫「中城文化觀光廊帶」，串聯台中州廳、台中火車站、綠川、柳川、台中公園、第二市場、宮原眼科、審計新村及周邊舊城街區，並結合未來國家級漫畫博物館發展契機，搭配連假觀光、親子活動、街區導覽、市集展演及青年創業進駐，讓動漫粉絲、親子家庭、年輕族群與外地旅客都能看見老台中的新魅力，讓中城再次成為台中的文化與觀光亮點。