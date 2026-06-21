殷瑋戰第一線...外界感覺「市長很弱」？蔣萬安回應了

北市長蔣萬安昨被問是否找國民黨主席鄭麗文站台？蔣稱尊重黨部安排。民進黨北市長參選人沈伯洋今酸，表示蔣跟鄭在很多議題態度沒有差別，為什麼要迴避站台問題？蔣萬安今天也被問及沈伯洋的說法，蔣萬安反酸，「他（沈伯洋）不是說要去北京交流嗎？他們應該有很多共同的話題。」

2026-06-21 13:24