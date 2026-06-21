殷瑋戰第一線…外界感覺「市長很弱」？蔣萬安回應了
北市研考會主委殷瑋近期頻站上第一線製作短影音、上政論節目，舌戰民進黨參選人沈伯洋，國民黨議員秦慧珠認為，此舉會產生「市長很弱」觀感，被外界看笑話。蔣今被問是否覺得自己「被弱化」？蔣說， 對於市府團隊，尤其是政務官為政策來進行「有理有據」辯護及說明，他都全力支持。
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蔣萬安今天下午幫國小市長獎畢業生頒獎，媒體也問蔣萬安，未來是否會幫白營小雞站台？或一起拍形象照？蔣萬安說，他昨天說過，完全尊重黨部相關的規畫，相信黨部都會有節奏，且有相關整體考量。謝謝，謝謝。
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