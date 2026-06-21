盧秀燕黃敏惠同台後 張啓楷啟動陸戰逐戶拜訪搶攻基層票源

在台中市長盧秀燕與嘉義市長黃敏惠日前同台力挺後，獲藍白共推的嘉義市長參選人張啓楷隨即展開基層陸戰行程，偕同市議員及里長深入社區逐戶拜訪，爭取市民支持，同時拋出育兒與長者福利新政，為年底選戰提前布局。

張啓楷利用端午連假啟動家戶拜訪行程，首站選在其母校嘉華國中部所在地長竹里，在市議員郭定緯及藍白陣營市議員參選人梁樹綸、林昱孜，以及地方里長陪同下，逐戶向民眾請安、傾聽基層意見。他表示，家戶拜訪不只是向市民問候，更是嘉義市長選戰街頭陸戰的起點，希望透過面對面接觸，了解市民最真實的需求，作為未來政策規畫的重要依據。

張啓楷提出家庭支持政策主張，包括提高生育獎勵金，第一胎5萬元、第二胎10萬元、第三胎20萬元，並規畫發放0至6歲兒童每年2萬元生日禮金，累計最高可領14萬元。他表示，希望打造全國最友善育兒及最照顧家庭的城市環境，減輕年輕家庭育兒負擔。

除育兒政策外，張啓楷也提出長者福利政見，主張在現有基礎上進一步推動65歲以上長者健保費由政府全額負擔，讓長輩獲得更多照顧。

對於選戰主軸，張啓楷表示，此次家戶拜訪的重要訴求之一，就是爭取市民支持延續黃敏惠市府施政成果。他認為，黃敏惠長期深耕嘉義市，推動多項市政建設與城市發展計畫，為嘉義市奠定良好基礎，未來若有機會接棒，將在既有成果上持續推進，為城市注入新的發展動能。

隨著2026九合一選舉腳步逼近，嘉義市被視為藍白合作的重要指標選區。張啓楷表示，未來將陸續提出更多市政政見，並持續深入各里鄰與市民互動，希望透過長期基層經營，爭取市民認同與支持。