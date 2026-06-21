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沈伯洋酸避談鄭麗文站台…蔣萬安1句話反酸爆：他們應有很多共同話題
北市長蔣萬安昨被問是否找國民黨主席鄭麗文站台？蔣稱尊重黨部安排。民進黨北市長參選人沈伯洋今酸，表示蔣跟鄭在很多議題態度沒有差別，為什麼要迴避站台問題？蔣萬安今天也被問及沈伯洋的說法，蔣萬安反酸，「他（沈伯洋）不是說要去北京交流嗎？他們應該有很多共同的話題。」
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沈伯洋今天受訪時說，蔣萬安與鄭麗文在軍購案上，他們的回應沒有什麼差別；鳳梨釋迦這件事上，立場也沒有什麼差別；自己提到雙城論壇應該跟世界接軌這件事情，他們的立場也沒有什麼差別。沈伯洋質疑，如果蔣萬安與鄭麗文立場一直沒有什麼差別的話，為什麼要去迴避（輔選站台）這樣的問題？
台北市長蔣萬安今天下午幫國小市長獎畢業生頒獎，被媒體問及，沈伯洋好奇為何要避談跟鄭麗文站台？還稱你們立場沒有什麼差別。蔣萬安則用一句話反酸沈伯洋，「他（沈伯洋）不是說要去北京交流嗎？他們應該有很多共同的話題。」
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