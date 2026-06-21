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出席全國運動舞蹈公開賽 李四川盛讚最美的運動 當選將提供更好的場地

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
李四川與參加舞蹈公開賽的選手合影。記者黃子騰／攝影
李四川與參加舞蹈公開賽的選手合影。記者黃子騰／攝影

新北中正盃全國運動舞蹈公開賽今天上午11時在新莊體育館舉行，國民黨新北市長參選人李四川致詞時盛讚這是一個相當美、有魅力的運動，「讓國際看到我們台灣、看到我們新北」。李四川也承諾，若當選會在硬體方面提供選手更好的品質或場地來訓練。

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李四川今天行程滿檔，清早7時30分先至三芝參與小基隆福成宮金面媽祖遶境活動，接著10時許來新莊出席新北中正盃全國運動舞蹈公開賽。李四川致詞時表示，自己一生之中做的都是硬的東西（工程），今天很高興來看軟的活動。剛才的表演可以看到它是美麗、技術的體育運動，結合社交，結合休閒，這是一個相當美、有魅力的運動。

李四川也祝每一個參賽者都能夠有很好的成績，並感謝新北市體育總會、運動舞蹈委員會把這麼美的舞蹈帶到新北市來。選手們未來還要參加國際賽，也讓國際看到我們台灣、看到我們新北。也對在座所有的家長給小朋友這麼多的支持跟鼓勵表達敬意。

李四川指出，參加的小朋友及舞蹈者之前都是在教室訓練，他承諾往後若有機會，會在硬體方面提供比較好的品質或場地，給所有的選手來訓練。

擔任新北市體育總會體育運動舞蹈委員會主任委員的新北市議員陳儀君頒獎給得獎的隊伍。記者黃子騰／攝影
擔任新北市體育總會體育運動舞蹈委員會主任委員的新北市議員陳儀君頒獎給得獎的隊伍。記者黃子騰／攝影

擔任新北市體育總會體育運動舞蹈委員會主任委員的新北市議員陳儀君與得獎隊伍合影。記者黃子騰／攝影
擔任新北市體育總會體育運動舞蹈委員會主任委員的新北市議員陳儀君與得獎隊伍合影。記者黃子騰／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天上午至新莊出席新北中正盃全國運動舞蹈公開賽，與賽會裁判合影。記者黃子騰／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天上午至新莊出席新北中正盃全國運動舞蹈公開賽，與賽會裁判合影。記者黃子騰／攝影

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