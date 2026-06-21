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出席全國運動舞蹈公開賽 李四川盛讚最美的運動 當選將提供更好的場地
新北中正盃全國運動舞蹈公開賽今天上午11時在新莊體育館舉行，國民黨新北市長參選人李四川致詞時盛讚這是一個相當美、有魅力的運動，「讓國際看到我們台灣、看到我們新北」。李四川也承諾，若當選會在硬體方面提供選手更好的品質或場地來訓練。
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李四川今天行程滿檔，清早7時30分先至三芝參與小基隆福成宮金面媽祖遶境活動，接著10時許來新莊出席新北中正盃全國運動舞蹈公開賽。李四川致詞時表示，自己一生之中做的都是硬的東西（工程），今天很高興來看軟的活動。剛才的表演可以看到它是美麗、技術的體育運動，結合社交，結合休閒，這是一個相當美、有魅力的運動。
李四川也祝每一個參賽者都能夠有很好的成績，並感謝新北市體育總會、運動舞蹈委員會把這麼美的舞蹈帶到新北市來。選手們未來還要參加國際賽，也讓國際看到我們台灣、看到我們新北。也對在座所有的家長給小朋友這麼多的支持跟鼓勵表達敬意。
李四川指出，參加的小朋友及舞蹈者之前都是在教室訓練，他承諾往後若有機會，會在硬體方面提供比較好的品質或場地，給所有的選手來訓練。
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