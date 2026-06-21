藍營彰化市長提名陷僵局 蕭景田證實啟動內參民調

國民黨彰化市長提名人選未決，縣黨部主委蕭景田今天說，黨中央會以勝選為主要考量，考量依據主要來自民調，黨中央已開始進行民調，既然想贏選戰，民調就是最重要的參考依據。

年底彰化市長選舉，民進黨確定徵召黨籍彰化縣議員黃柏瑜參選，彰化市民代表會主席陳文賓及國民黨籍彰化縣議員温芝樺都有意代表國民黨參選，縣黨部召開3次協調會但都無結論，縣黨部提名小組最終決議將提名權交由中央黨部處理。

由於陳文賓及温芝樺近日都在臉書（Facebook）貼文，教導民眾若接到彰化市長民調電話時該如何回答；國民黨彰化縣黨部主委蕭景田今天接受媒體聯訪時證實，黨中央已開始進行彰化市長民調。

蕭景田表示，2名爭取提名人中，有人主張援引以往民調方式，依照黨的機制進行公開選拔，另一人則主張開放參選，不管是開放參選或徵召，總要有依據，黨中央一定是以勝選為考量。

蕭景田指出，在勝選考量下，民調當然是最主要的參考依據，由黨中央來做民調很正常，而黨中央也已在進行民調，預計進行3天。

蕭景田表示，黨中央進行的是內參民調，中央不能說比較喜歡誰、不喜歡誰，或是跟哪一個人有交情，沒有這回事。黨中央的目標就是想打贏選戰，既然想贏選戰，內參民調就是最重要、最關鍵的參考依據。

至於彰化縣長選舉，蕭景田指出，縣黨部有自己的節奏，縣長參選人魏平政的選情不可能、也沒辦法立即拉抬起來，如果太早就衝到高峰，要保溫頂多只能維持15天左右。

蕭景田表示，不管是民進黨提名的陳素月，或是其他參選人，每個人都有自己的節奏和想法，就看節奏能否按照進度走；如果沒有按照進度，中間一定會再做調整，他對魏平政目前的聲勢和民調支持度很滿意。