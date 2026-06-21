蔣萬安避與鄭麗文同台？ 沈伯洋疑惑：立場差不多為何要躲

九合一大選年底登場，藍營地方傳出不願與國民黨主席鄭麗文同台憂成「票房毒藥」，台北市長蔣萬安昨被問到該問題更四度未正面回應僅表示尊重黨部安排，民進黨台北市長參選人沈伯洋說，蔣與鄭其實立場跟說的話沒什麼差別，不理解為何要去迴避該問題。

沈伯洋說，蔣萬安來跟鄭麗文的態度沒什麼差別，不管是在擋軍購、鳳梨釋迦，甚至他在提雙城論壇說應該跟世界接軌，兩人立場、說的話都沒什麼差別，質疑，「如果立場一直沒什麼差別的話，那為什麼要去迴避這樣問題？」

而日前陸委會副主委梁文傑稱台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦，蔣萬安痛批陸委會罔顧台灣農民生計，年底要用選票告訴民進黨絕不接受政治手段傷害台灣農民。沈伯洋表示，台灣有各式各樣非常厲害水果，台北是重要的農產品行銷中心，釋迦聽起來雖是台東的事但也是台北的事，作為市長，最重要就是希望能夠把水果行銷到全世界沒有政治前提地方。如果這樣被說是政治操作，「我覺得誰到底想要保護農民是一件很清楚的事情。」