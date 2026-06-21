沈伯洋稱李四川肯定內湖交通方案？李：不是一句「住工合一」就可解決

國民黨新北市長參選人李四川今天上午至新莊出席新北中正盃全國運動舞蹈公開賽，關於沈伯洋稱李四川肯定他的內湖交通方案，李四川表示，交通問題不是一句「住工合一」就可以解決，建議沈伯洋應詢問內湖科技園區發展協會，他們會提供寶貴的意見給他。

再160天即將迎來年底九合一大選，李四川今天行程滿檔，清早7時30分先至三芝參與小基隆福成宮金面媽祖遶境活動，接著10時許來新莊出席新北中正盃全國運動舞蹈公開賽。媒體詢問關於水金九台車政見，對手蘇巧慧說並不是跟進李的政見。李四川表示好的政策都歡迎對手來跟進，包括台車、敬老卡300點可用於消費等。自己在台北縣副縣長還有新北市副市長任內，前後到現場勘查過四次，若年底當選一定會去解決土地污染的部分，讓台車可以恢復。

另外內湖交通問題也延燒至新北，對於民進黨台北市長參選人沈伯洋稱李四川肯定他的內湖交通方案？李四川指出，交通問題是蠻複雜的問題，不是一句「住工合一」就可以解決。他也建議沈伯洋若要選市長，可以去請問內湖科技園區發展協會對內湖交通的意見，當地的協會應該會提供寶貴的意見給他。

李四川今天上午至新莊出席新北中正盃全國運動舞蹈公開賽。記者黃子騰／攝影