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民眾已接到電話！國民黨彰化市長全民調登場 本周拍板人選

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
國民黨下屆彰化市長提名作業由中央黨部處理。近日陸續有民眾接獲民調電話，國民黨彰化縣黨部主委蕭景田今天證實，黨中央自昨天起已展開為期3天的全民調。圖／國民黨彰化縣黨部提供
國民黨下屆彰化市長提名作業由中央黨部處理。近日陸續有民眾接獲民調電話，國民黨彰化縣黨部主委蕭景田今天證實，黨中央自昨天起已展開為期3天的全民調。圖／國民黨彰化縣黨部提供

國民黨下屆彰化市長提名作業陷入僵局，彰化縣黨部已將人選問題交由中央黨部處理。近日陸續有民眾接獲民調電話，國民黨彰化縣黨部主委蕭景田今天證實，黨中央自昨天起已展開為期3天的全民調，作為提名的重要參考依據，且比重相當高，預計本周內即可確定最終人選。

2026九合一選舉

目前登記爭取國民黨提名參選彰化市長的包括縣議員温芝樺及彰化市民代表會主席陳文賓。温芝樺主張透過民調決定人選，陳文賓則認為應由黨中央直接徵召，或開放競選。

蕭景田表示，不論最終提名誰都必須有所依據，目前民調已納入相關選項，將從全民調結果了解兩人的支持度與勝選可能性。他指出，黨中央此時進行民調相當正常，而此次民調結果也將成為提名最主要的參考依據，人選將以最大勝選機會為考量。

蕭景田指出，彰化市過去雖然藍營基本盤大於綠營，但因藍營長期分裂，導致民進黨已連續執政四屆市長。面對下屆選舉，國民黨希望重建藍天，因此不樂見出現「三角督」局面，再度造成分裂。

他表示，站在黨部立場，不希望提名後仍有人堅持參選，因為一旦演變成分裂局面，勢必影響市長、縣議員及縣長選情。因此在提名人選確定後，黨部將盡力協調另一方退選，透過協商或尋求其他安排，爭取支持黨提名的人選。

對於黨內曾有意見認為，若開放兩人同時參選市長，有助於拉抬國民黨縣長參選人魏平政的選情，蕭景田則持不同看法。他認為，若兩人同時投入選戰，勢必將心力放在彼此競爭，反而無法同步拉抬縣長選情，對整體選戰布局不利。

蕭景田強調，唯有鄉鎮市長選舉布局單純化、支持者團結一致，才能進一步帶動縣議員及縣長選情，發揮整體作戰效果。

2026九合一選舉 民調 國民黨 蕭景田 彰化縣選舉

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