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沈伯洋赴廟宇參拜 提士林社子親水設施市政願景

中央社／ 台北21日電

台北市長選戰氛圍漸起，民進黨台北市長參選人沈伯洋今天持續參拜宮廟及赴市場掃街。他上午赴葫蘆寺參拜後受訪提到針對附近地區的親水設施規劃及串聯社子地區的願景。

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沈伯洋上午在民進黨台北市議員林延鳳、陳賢蔚等人陪同赴台北葫蘆寺參拜後聯訪。沈伯洋提到附近親水設施等願景，他認為北市府應持續建設附近親水運動設施。

沈伯洋說，相關親水運動設施應持續建設維護，此處鄰近社子地區及北投士林科技園區，應有整體規劃，讓傳統聚落可保存並跟新聚落融合及共生。

沈伯洋回應親水設施時須改善的部分時說，附近球場、流動廁所、燈光照明有多處需修繕，黨籍民代有協助向地方政府爭取，但進度緩慢，應持續改善，才能讓在河濱運動市民感到安全放心。

沈伯洋被問社子島開發議題時說，公聽會是彙整蒐集居民意見非政策宣導，若是如此發新聞稿就可，且當地非全部反對開發或更新，問題是安置方案如何進行，認為應持續溝通，才能解決社子島開發狀況。

沈伯洋也說，應讓社子地區跟北士科串聯形成產業聚落，且各國近河岸旁城市都是觀光重鎮，認為應規劃大型計劃，以「軟性」角度出發，如連結不同景點及商圈等。

沈伯洋說，台灣目前最重要的是拚經濟，但經濟成長果實應該「雨露均霑」，讓所有人都可享受，而地方政府角色，除幫助產業串聯，更要讓商圈享受到經濟成長的果實。

他說，就如提出「親子同行卡」政策，除讓親子家庭可使用，商家也透過認證可享受到收益，後續會提出協助年輕人如何獲取第一桶金、住宅補助等政策。讓市民輕鬆生活才能活絡城市經濟文化，並讓每個市民享受到經濟成長的果實。

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