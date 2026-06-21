殷瑋第一線交鋒「弱化蔣萬安？」 沈伯洋：憂市府無法回應市民問題

北市府研考會主委殷瑋近日多次親上火線與綠營交鋒替台北市長蔣萬安辯護。不過國民黨議員秦慧珠昨表示，有時恐造成反效果「弱化蔣萬安」，引發討論。民進黨台北市長參選人沈伯洋則表示，當首長跑行程市民提出需求與問題，到底有沒有被聆聽、回應，比起交鋒他更擔憂市府無法回應市民所提出來問題。

沈伯洋表示，「交鋒是沒什麼感覺」，但秦慧珠所講的是她本身對於藍營內部的擔憂，他更擔憂的是市府無法回應市民所提出來問題，首長在跑行程時地方居民提出需求，「但這個需求到底有沒有被聆聽、回應？」

沈舉例，日前北市豪大雨不少地方出現積淹水的現象，市民會在意就是到底還有哪些工程建設未完成，完成的地方還出現積水狀況，是否來盤點，這些其實應該都是能簡單回答的問題，但那時「我們甚至是等於幫市政府回應了。」