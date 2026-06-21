藍綠再度同場不同框 蘇巧慧、李四川赴三芝大拜拜王不見王

2026新北市長選戰持續加溫，民進黨新北市長參選人蘇巧慧與國民黨參選人李四川繼昨日不約而同前往金山、淡水參加地方宗教活動，今天再度先後前往三芝小基隆福成宮，參與金面媽祖祈安遶境的「三芝大拜拜」。不過兩人時間錯開，李四川提早約半小時抵達，蘇巧慧則在起駕時抵達，雙方未碰面，王不見王。

李四川一早抵達時，民眾熱情高喊「市長好」展現高人氣。李表示，自己是討海家庭的孩子，對靠海的三芝有特別親切感，很高興能回到地方感念媽祖庇佑，也祈願出門在外的遊子及留在家鄉打拚的鄉親，都能平安健康、順利如意。

李四川指出，從小就祭拜媽祖，媽祖信仰更是新北具代表性的重要信仰之一，不僅是地方的安定力量，也是新北的重要文化資產，未來他會持續攜手民間力量，重視宗教民俗與歷史文化的保存與傳承，展現新北多元的文化生命力。

李四川也強調，三芝擁有豐富的農漁業與觀光潛力，會攜手基層力量，持續推動在地建設，創造更多產業機會，並打造高齡友善的環境，讓長輩在地安居。

蘇巧慧抵達時，同樣吸引許多熱情相親歡呼，她表示，從上周新莊大拜拜，到本周八里、淡水，再到今天的三芝大拜拜，新北各項重要地方活動她都會深度參與，去年當時主委還邀請她一起扶轎，今天特別向金面媽祖祈福參拜，祈求地方風調雨順、國泰民安，也保佑鄉親平安順遂。

蘇巧慧說，透過各地不同的文化活動，可以讓外界看見新北多元特色與美好，因此提出「新皇冠海岸計畫」及「鑽石山城計畫」，希望我們的海線鄉鎮，還有山林城市，都能夠把自己的特色展現出來，讓更多人喜歡新北、認同新北，來新北玩。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到三芝小基隆福成宮參拜。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到三芝小基隆福成宮參拜。圖／蘇巧慧競選辦公室提供