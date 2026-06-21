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水金九台車政見藍綠隔空互嗆 蘇巧慧：好的方向一起努力

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席三芝小基隆福成宮的三芝大拜拜。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席三芝小基隆福成宮的三芝大拜拜。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

瑞芳水金九地區台車過去是礦業時代重要的運輸工具，新北市長藍綠兩陣營不約而同都提出復興台車，藍說歡迎對方跟進，綠則說早在2024年就已提出。民進黨參選人蘇巧慧今天出席三芝大拜拜時受訪表示，只要是對新北好的事情，方向一樣大家就一起來努力，她也強調，2024年走訪金瓜石系列影片，就已提出台車再復興意見，只要對新北好的，大家就一起來做，方向一樣匯聚更多的力量，其實都是好事。

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蘇巧慧昨日到金山、瑞芳造勢，再次提出自己的觀光政見，包含推動水金九地區台車、景觀步道建設；引發國民黨新北市長參選人李四川競辦則稱歡迎蘇巧慧「跟進」政見，隨後雙方陣營隔空互嗆。

蘇巧慧今天出席活動三芝大拜拜活動時強調「只要是對新北好的事情，我們方向一樣，大家就一起來努力」。

蘇巧慧說，這十年來她都在新北各處走訪，和在地的議員一起，在這兩年當中，他們聽取了地方非常多的意見，也把這些意見用影片的方式向社會大眾報告，所以就有了「新北百寶箱」這一系列的影片，2024年「走訪金瓜石」的這一集，她跟瑞芳的里長一起在水湳洞、水金九，看著這裡的環境，想著要讓它怎麼樣可以更好。

同時也提出了「台車再復興」的意見，認為台車不只是交通工具，甚至是水金九在地人從小的記憶，也是對在地的認同，所以台車一定要復興，這是在2024年影片想呈現的目標。

蘇巧慧說，在這些過程當中，只要是對新北好的，大家就是一起來做，方向一樣，匯聚更多的力量，其實都是好事。

不過今天稍早李四川競辦發言人陳欣怡也發稿指出，沒想到李競辦大方感謝蘇巧慧肯定，卻換來蘇陣營的氣急敗壞，甚至不惜以2024年的影片心得宣稱是蘇巧慧的競選政見，沒說不知道，聽了以為在開玩笑，「巧慧，你認真的嗎？」

陳欣怡表示，李競辦已大方表示，好的政見不分顏色，感謝蘇巧慧肯定，也歡迎繼續跟進，尤其李四川提出的台車政見，是經過與地方充分溝通，以市長候選人身分提出的具體承諾與規畫藍圖，對比蘇巧慧拿2年前影片中的一句話當作選市長的政見，高下立判，只能期盼蘇巧慧提高自我標準。

陳欣怡也說，過去李四川在新北市府任職期間，曾四度前往水金九地區實地勘查纜車及台車規畫路線，若按照蘇巧慧標準，李四川在10年前就實際參與政見推動，反觀蘇巧慧直到2024年才在影片中提及，請問蘇巧慧，是誰跟進誰？蘇巧慧陣營拿2年前蘇巧慧在影片中的一句「台車非常值得恢復」，便宣稱是蘇巧慧2年後選市長的政見，根本是提油救火。

陳欣怡表示，如果蘇巧慧認為，2年前影片中的一句話也能當作政見，那蘇巧慧更應該勇於承認，當時她搞了一整年的惡意大罷免，不惜勞民傷財也要罷免市民一票票選出的在野立委，這才是蘇巧慧最為人熟知，且對新北市民喊出的頭號政見。

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