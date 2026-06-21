水金九台車政見藍綠隔空互嗆 蘇巧慧：好的方向一起努力

瑞芳水金九地區台車過去是礦業時代重要的運輸工具，新北市長藍綠兩陣營不約而同都提出復興台車，藍說歡迎對方跟進，綠則說早在2024年就已提出。民進黨參選人蘇巧慧今天出席三芝大拜拜時受訪表示，只要是對新北好的事情，方向一樣大家就一起來努力，她也強調，2024年走訪金瓜石系列影片，就已提出台車再復興意見，只要對新北好的，大家就一起來做，方向一樣匯聚更多的力量，其實都是好事。

蘇巧慧昨日到金山、瑞芳造勢，再次提出自己的觀光政見，包含推動水金九地區台車、景觀步道建設；引發國民黨新北市長參選人李四川競辦則稱歡迎蘇巧慧「跟進」政見，隨後雙方陣營隔空互嗆。

蘇巧慧今天出席活動三芝大拜拜活動時強調「只要是對新北好的事情，我們方向一樣，大家就一起來努力」。

蘇巧慧說，這十年來她都在新北各處走訪，和在地的議員一起，在這兩年當中，他們聽取了地方非常多的意見，也把這些意見用影片的方式向社會大眾報告，所以就有了「新北百寶箱」這一系列的影片，2024年「走訪金瓜石」的這一集，她跟瑞芳的里長一起在水湳洞、水金九，看著這裡的環境，想著要讓它怎麼樣可以更好。

同時也提出了「台車再復興」的意見，認為台車不只是交通工具，甚至是水金九在地人從小的記憶，也是對在地的認同，所以台車一定要復興，這是在2024年影片想呈現的目標。

蘇巧慧說，在這些過程當中，只要是對新北好的，大家就是一起來做，方向一樣，匯聚更多的力量，其實都是好事。

不過今天稍早李四川競辦發言人陳欣怡也發稿指出，沒想到李競辦大方感謝蘇巧慧肯定，卻換來蘇陣營的氣急敗壞，甚至不惜以2024年的影片心得宣稱是蘇巧慧的競選政見，沒說不知道，聽了以為在開玩笑，「巧慧，你認真的嗎？」

陳欣怡表示，李競辦已大方表示，好的政見不分顏色，感謝蘇巧慧肯定，也歡迎繼續跟進，尤其李四川提出的台車政見，是經過與地方充分溝通，以市長候選人身分提出的具體承諾與規畫藍圖，對比蘇巧慧拿2年前影片中的一句話當作選市長的政見，高下立判，只能期盼蘇巧慧提高自我標準。

陳欣怡也說，過去李四川在新北市府任職期間，曾四度前往水金九地區實地勘查纜車及台車規畫路線，若按照蘇巧慧標準，李四川在10年前就實際參與政見推動，反觀蘇巧慧直到2024年才在影片中提及，請問蘇巧慧，是誰跟進誰？蘇巧慧陣營拿2年前蘇巧慧在影片中的一句「台車非常值得恢復」，便宣稱是蘇巧慧2年後選市長的政見，根本是提油救火。

陳欣怡表示，如果蘇巧慧認為，2年前影片中的一句話也能當作政見，那蘇巧慧更應該勇於承認，當時她搞了一整年的惡意大罷免，不惜勞民傷財也要罷免市民一票票選出的在野立委，這才是蘇巧慧最為人熟知，且對新北市民喊出的頭號政見。