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選戰交鋒 李四川：別抹黑基層公務人員

聯合報／ 記者游明煌林媛玲／新北報導
國民黨新北市長參選人李四川（左二）昨出席金山承天宮建廟慶典與民眾熱情互動。圖／李四川辦公室提供
國民黨新北市長參選人李四川（左二）昨出席金山承天宮建廟慶典與民眾熱情互動。圖／李四川辦公室提供

北市近期下午遭豪雨狂炸，大量蟑螂甚至因排水系統積水竄出水溝，延燒到新北市長選戰，民進黨議員質疑國民黨參選人、北市前副市長李四川未做到路平、燈亮、水溝通，李四川昨回擊，清淤的次數比以前還多，不要為了政治、選舉，去抹黑基層公務人員的辛勞。

2026九合一選舉

台北市長蔣萬安昨說，這次強降雨，發現在大安區甚至一小時降雨量來到九十六毫米，而且甚至有些地方十分鐘就達到十三毫米，市府即刻將災變中心啟動，升級到強化三級。工務局水利處和環保局等單位，也緊急應變，包括抽水的機制，以及即刻的恢復環境。所以當雨勢稍緩後，就恢復原本的樣貌。

民進黨北市議員何孟樺質疑蔣萬安上任後，側溝清巡次數減少，導致強降雨街頭出現「蟑螂浪潮」，更指李四川路平、燈亮、水溝通是「臭彈（吹牛）」。

李四川競選辦公室發言人郭音蘭表示，議員提出的數據顯然是「見樹不見林」、「竹篙套菜刀」，且嚴重誤導，呼籲議員切勿因聲量焦慮，抹煞第一線人員日夜辛勞防汛的努力。實際上全市水溝的「巡清次數」非但沒有下降，反而呈現微幅增加。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧說，新時代的市長不只是要顧好基礎建設，希望能夠用新觀念、新方法把城市治理得更好、更先進，她期待未來新北市是要能夠跟國際競爭、跟國際接軌的大城市，方方面面都要能夠做到。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右二）昨天參加泳渡卯澳灣活動民眾歡呼為她加油。圖／蘇巧慧辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右二）昨天參加泳渡卯澳灣活動民眾歡呼為她加油。圖／蘇巧慧辦公室提供

2026九合一選舉 新北市選舉 李四川

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